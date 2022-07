O tym ślubie mówi się już od kilku dni! Wesele Andziaks i Luki, znanej pary Youtuberów, odbiło się szerokim echem w mediach i nic w tym dziwnego, bo była to jedna z najpiękniejszych uroczystości ślubnych w polskim show-biznesie ostatnich miesięcy! Internauci zachwyceni całą ceremonią są ciekawi, jaki jest koszt organizacji tak bajkowej imprezy. Wedding plannerka, której Andziaks i Luka powierzyli organizację swojego ślubu i wesela zorganizowała live'a, w którym opowiedziała o cenach tego projektu. Niektóre nieźle Was zaskoczą!

Ile kosztowało wesele Andziaks i Luki?

Andziaks i Luka wzięli ślub w czwartek, 14 lipca. Od tamtej pory nie milkną echa ich pięknego wesela, które było naprawdę jak z bajki! W social mediach wciąż przewijają się kadry z ich pięknego ślubu, a fani dopytują, jaki budżet trzeba mieć, aby zorganizować taką piękną uroczystość. Już kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, ile kosztowała główna suknia ślubna Andziaks. Projektant zdradził, że był to koszt ok. 50 tysięcy złotych! Teraz z kolei wedding plannerka Andziaks i Luki wyjawiła niektóre koszty organizacji wesela. Jak się okazało, same kwiaty kosztowały... 200 tysięcy złotych! To zdecydowanie najdroższy punkt na tej liście. Z kolei piękny pokaz fajerwerków kosztował 8 tysięcy złotych.

Ważną informacją jest również koszt sali weselnej, czyli tzw. ceny "za talerzyk". Wedding Plannerka Andziaks i Luki zdradziła, że było to ok. 430 złotych za osobę. Poznaliśmy również cenę imponującego tortu - jak się okazało, kosztował on aż 15 tysięcy złotych! Z kolei praca kamerzysty kosztowała Andziaks i Lukę ok. 14 tysięcy złotych.

Oczywiście to tylko część wydatków z jakimi musieli liczyć się Andziaks i Luka. Na ich weselu pojawił się bowiem profesjonalny zespół muzyczny, drink bar, czy piękny stół ze słodkościami. Do tego makijaż, fryzura, dodatki oraz kilka kreacji Andziaks z pewnością również nie należały do najtańszych. Youtuberka już jakiś czas temu wspominała, że całkowity koszt ich wesela przekroczy pół miliona złotych! Z niecierpliwością czekamy na nowe filmy Andziaks i Luki, w których małżonkowie zdradzą nieco więcej na temat swojego ślubu i wesela!