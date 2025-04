Caroline Derpienski, właściwie Karolina Maria Derpieńska, to polsko-amerykańska modelka, influencerka i celebrytka, urodzona 28 września 2000 roku w Nowym Jorku.

Caroline Derpienski pokazała zdjęcie z wózkiem

Caroline Derpienski ponownie przyciągnęła uwagę internautów swoim nietuzinkowym stylem i poczuciem humoru. Na najnowszym zdjęciu opublikowanym na Instagramie, modelka i influencerka pozuje w uroczej, pastelowo-różowej stylizacji, pchając dopasowany kolorystycznie wózek. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że spaceruje z dzieckiem — nic bardziej mylnego!

Surprise surprise… nowy etap w życiu. P.s przewiń do ostatniego slajdu o co chodzi - napisała pod serią zdjęć na Instagramie Caroline Derpienski.

Jak się okazuje, Caroline w różowym wózku przewozi… swojego psa! Wózek to specjalny model przeznaczony właśnie dla pupili, co dodatkowo podkreśla jej zamiłowanie do luksusu i oryginalnych rozwiązań. Cała stylizacja – od sweterka, przez torebkę w kształcie misia, aż po klapki – tworzy perfekcyjnie zgrany, różowy look, który idealnie wpisuje się w barbiecore’owy klimat.

Relacja fanów na nowe zdjęcia Caroline Derpienski

Zdjęcie wywołało falę komentarzy i uśmiechów w sieci – fani nie kryją rozbawienia i zachwytu. Caroline jak zwykle udowadnia, że potrafi bawić się modą i konwencją, jednocześnie prezentując dystans do siebie i świata.

Przyznać się kto się wkręcił na początku i myślał, że byłam w ukrytej ciąży albo adoptowałam hahaha. Na razie mi nie śpieszno, jeszcze się czuję za młoda no i to nie dla mnie, ale chętnie mogę być ciocią z albo babcią z Ameryki - napisała w komentarzu Caroline.

W świecie, gdzie granice między luksusem, żartem i codziennością coraz bardziej się zacierają – Derpienski niezmiennie króluje jako królowa stylu i autopromocji.

Świetna figura po ciąży - zażartowała fanka.

Przyznaje się, chciałam już tysiąc serduszek i gratulacji wysłać. Piesek jest słodki tez wart tysiąc serduszek. Pozdrawiam serdecznie śliczna kobietko.

Piesio jest cudny - czytamy w komentarzach.

