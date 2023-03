Andziaks i Luka już od jakiegoś czasu intensywnie przygotowują się do ślubu. Para do tej pory informowała o niektórych szczegółach wesela, a teraz okazuje się, że wszystko jest już gotowe. Kwota jest ogromna i już cena za same kwiaty może szokować! Co więcej Andziaks i Luka zdradzili, że podpisali intercyzę. Skąd taki pomysł? Para mówi o tym wprost... Andziaks i Luka o powodach podpisania intercyzy Angelika Zając, znana w sieci jako Andziaks w sieci relacjonuje całe swoje życie i nie obawia się ujawniać nawet intymnych i często kontrowersyjnych nagrań, jak chociażby wideo z narodzin córki czy relację z pierwszej wizyty Charlotte u kosmetyczki. Od jakiegoś czasu Andziaks przygotowuje swoje wesele , które zapowiada się naprawdę hucznie, a jak przypadkowo zdradziła plannerka pary, prezentując scenariusz na Instastory, ślub ma się odbyć w czwartek 14 lipca. Co ciekawe para przed ślubem postanowiła zaskoczyć swoich fanów i poinformowali, że podjęli decyzję o podpisaniu intercyzy: Mamy intercyzę. Podpisaliśmy intercyzę i bardzo się cieszymy - mówią wprost Andziaks i Luka podczas Q&A na kanale vlogera. View this post on Instagram Post udostępniony przez Angelika Zając (@andziaks) Zobacz także: Andziaks o przygotowaniach do ślubu i sukni ślubnej! "Tak to sobie wymarzyłam" Andziaks nie ukrywa, że podjęła taką decyzję po rozmowach ze znajomymi i bliskimi. Blogerka nie ukrywa, że chodzi głównie o bezpieczeństwo: Ja mówiłam: kochamy się, nam to jest niepotrzebne. I napisałam do naszej znajomej właśnie, która...