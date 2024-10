Andziaks i Luka długo czekali na ten moment, by móc podzielić się swoją radością. Właśnie się stało, a na profilu obu małżonków pojawiły się wymowne zdjęcie oraz nagranie.

Zięciu, jestem pełen podziwu - napisał nawet ojczym Andziaks.

Fani ruszyli z gratulacjami.

Andziaks i Luka dzielą się radosną nowina. To musiało się w końcu wydarzyć

Andziaks i Luka od lat dzielą się w sieci swoim życiem. Kiedy dwa lata temu zdecydowali się wziąć ślub, bezsprzecznie stał się on wydarzeniem roku. Zakochani wydali na tę imprezę fortunę, a takiego wesela mogłyby im pozazdrościć nawet największe polskie gwiazdy. Niedawno Andziaks, Luka i ich kilkuletnia córeczka przeprowadzili się do nowego domu, który również zapiera dech w piersiach. Obecne mieszkanie jest spełnieniem ich marzeń. Aktualnie fani tego duetu mają co robić, ponieważ Andziaks zdecydowała się publikować jesienne vlogi, na których dzieli się swoją codziennością. Pokazuje jak przygotowuje dom na jesień oraz jakie dekoracje wybrała na zbliżające się Halloween. Fani jednak nie mogą doczekać się tego, co przyniosło jej największą popularność czyli vlogmasów! Zanim jednak to nastąpi, Andziaks pochwaliła się swoją radością z okazji osiągnięcia aż miliona subskrypcji na Youtubie:

1 milion. Dziękuję!

Andziaks skomplementował też ukochany mąż:

One million baby! - napisał Luka.

Internauci szczerze cieszą się szczęściem Andziaks i nie szczędzą jej gratulacji z okazji osiągnięcia takiego sukcesu:

Brawo. Ogromne gratulacje należy Ci się nasza królowa YouTube

Aaaaaaa gratulacje!!! - cieszyła się Jeleniewska.

Wielkie gratulacje, @andziaks, za osiągnięcie magicznego miliona subskrypcji! Teraz to już oficjalne – Łuka ma milionerkę w domu! Kto by pomyślał, że od vlogów do miliona to taka krótka droga? Niech ten złoty przycisk świeci jak Twoje pomysły, a każdy kolejny filmik niech przynosi Ci jeszcze więcej sukcesów! Na kolejny milion czekamy z niecierpliwością – działaj dalej, bo teraz to już tylko niebo jest limitem!

Gratulacje!!! Należało się totalnie. Czekamy na kolejnego vloga i na vlogmaaaasy

Brawo kochana, jestem dumna - komentowali internauci.

Powody do świętowania jednak ma nie tylko Andziaks, ale również Luka, który na swoim kanale na Youtubie zgromadził właśnie 700 tysięcy obserwujących.

700k baby

Okrągłe liczny wraz z Andziaks zdobyli niemalże jednocześnie.

Dumni z osiągnięcia Luki była także jego mama oraz ojczym Andziaks, a swoją radością podzielili się w komentarzach:

Zięciu, jestem pełen podziwu

Brawo Kochanie! Brawo - napisała Andziaks.

Gratulacje Synku. Najlepszy YouTuber ever - napisała mama Luki.

Fani również nie szczędzili gratulacji, przyznając, że to zdecydowanie zasłużone wyróżnienie.

Pięknie gratuluję! Luka należy Ci się najbardziej niż komukolwiek

Gratulacje!!!!! Zasłużone, brawo - komentowali internauci.

Andziaks i Luka w ostatnim czasie mają całkiem sporo powodów do świętowania. Niedawno podzielili się swoją radością związaną z otworzeniem nowej lokalizacji sklepu Twinkle Candle, a teraz mogą cieszyć się z kolejnych zawodowych osiągnięć.

