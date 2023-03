Paulina Krupińska jako nowa prowadząca "Dzień Dobry TVN" sprawdza się coraz lepiej, o czym świadczą setki pozytywnych komentarzy pod jej zdjęciami na Instagramie "Dzień Dobry TVN" . Ale nie tylko profesjonalizm Pauliny Krupińskiej jest tak szeroko komentowany. Takim samym zainteresowaniem cieszą się stylizacje Krupińskiej, np. ostatnia sukienka gwiazdy, którą miała na sobie w jednym z odcinków. Sukienki w kwiaty hitem wiosny 2020 Paulina Krupińska założyła ostatnio piękną biało-różową sukienkę w kwiaty. Okazuje się, że to projekt marki Bizuu. Sukienka polskiej marki to model MORENO. Niestety nie należy do najtańszych - kosztuje 1599 złotych i jest dostępny w trzech rozmiarach: 34, 36 i 38. Paulina Krupińska do całości dobrała klasyczne szpilki w kolorze nude, a włosy zaczesała w nonszalancki kok. Taki look jest idealny na romantyczne wiosenne spacery, na które czekamy z utęsknieniem! Sama Paulina z pewnością również nie może się ich doczekać! Zobacz także: Kinga Rusin wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w pięknym płaszczu. Ale jej botki to dopiero hit! Jak wam się podoba sukienka Pauliny Krupińskiej? My jesteśmy nią oczarowani! Sukienka Pauliny Krupińskiej kosztuje 1599 złotych. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez BIZUU (@bizuufashion) Mar 24, 2020 o 1:15 PDT