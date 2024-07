Andziaks i Luka jakiś czas temu spełnili marzenie o własnym domu i nie ukrywali, że nie zamierzają bawić się w budowanie i kupili dom w stanie deweloperskim. Influencerka nie ukrywa, że była to "miłość od pierwszego wejrzenia", a z kolei jej mąż dodał, że jest to ich wymarzony dom. Teraz para urządza kolejne wnętrza, a mama Andziaks zdradził, czy doradza córce!

Mama Angeliki Trochonowicz w rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła na jakim etapie urządzania nowego domu są Andziaks i Luka. Próbuje im doradzać? A może wprost przeciwnie?

To jest taki duży projekt. Córka co chwilę wysyła mi jakieś zdjęcia, wizualizacje. "Mamo, co o tym myślisz? Jak to zrobić?" To jest ekscytujący czas, piękny - powiedziała wprost mama Angeliki Trochonowicz i dodała: Ja wypowiadam się, ale nie narzucam, bo to nie jest mój dom.