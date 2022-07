Andziaks i Luka podpisali intercyzę. "Jestem zabezpieczona, nawet jak mój mąż coś odwali"

Andziaks i Luka już od jakiegoś czasu intensywnie przygotowują się do ślubu. Para do tej pory informowała o niektórych szczegółach wesela, a teraz okazuje się, że wszystko jest już gotowe. Kwota jest ogromna i już cena za same kwiaty może szokować! Co więcej Andziaks i Luka zdradzili, że podpisali intercyzę. Skąd taki pomysł? Para mówi o tym wprost...

Andziaks i Luka o powodach podpisania intercyzy

Angelika Zając, znana w sieci jako Andziaks w sieci relacjonuje całe swoje życie i nie obawia się ujawniać nawet intymnych i często kontrowersyjnych nagrań, jak chociażby wideo z narodzin córki czy relację z pierwszej wizyty Charlotte u kosmetyczki. Od jakiegoś czasu Andziaks przygotowuje swoje wesele, które zapowiada się naprawdę hucznie, a jak przypadkowo zdradziła plannerka pary, prezentując scenariusz na Instastory, ślub ma się odbyć w czwartek 14 lipca. Co ciekawe para przed ślubem postanowiła zaskoczyć swoich fanów i poinformowali, że podjęli decyzję o podpisaniu intercyzy:

Mamy intercyzę. Podpisaliśmy intercyzę i bardzo się cieszymy - mówią wprost Andziaks i Luka podczas Q&A na kanale vlogera.

Andziaks nie ukrywa, że podjęła taką decyzję po rozmowach ze znajomymi i bliskimi. Blogerka nie ukrywa, że chodzi głównie o bezpieczeństwo:

Ja mówiłam: kochamy się, nam to jest niepotrzebne. I napisałam do naszej znajomej właśnie, która dużo wie na temat intercyzy i ona mówi: "Ja bym na ten moment nie wzięła ślubu bez intercyzy" - mówi wprost Andziaks podczas Q&A na kanale Luki i dodaje: My z Luką pilnujemy wszystkiego, oczywiście podatku, wszystko rozliczamy, staramy się, ale nie daj Boże, kiedyś coś się stanie, no to tak naprawdę nie wiem, zabierają nam dom, dzieciom. A tak to zawsze ja jestem zabezpieczona, że nawet jak mój mąż coś odwali, to ja jestem bezpieczna.

Okazuje się, że to nie wszystko! Andziaks i Luka nigdy nie mieli wspólnego konta i już od początku związku mają rozdzielność majątkową, o czym wprost poinformował Luka.

Andziaks zdradzi, ile kosztowało ich wesele?

Andziaks zdradziła też, że razem z Luką zastanawiają się, czy ujawniać wszystkie koszty wesela. W końcu każda kwota, jaką zdradzają budzi ogromne emocje. Andziaks nie ukrywa, że za pieniądze, jakie wydadzą na wesele można kupić mieszkanie.

Boję się nagrywania takich filmów (...) Nasze wesele będzie kosztowało tyle, co ktoś może sobie za to kupić mieszkanie

Co ciekawe, Andziaks zaskoczyła informacją na temat najdroższego elementu wesela. Okazuje się, że chodzi i kwiaty. Początkowo miało to być ok. 30 tys. zł, a ostatecznie para zapłaci dużo ponad 100 tys. zł.

Najdroższe z całego ślubu są kwiaty - nie ukrywa Andziaks. Ktoś mi ostatnio napisał po filmie twoim, bo ja tam powiedziałam, że 30 tysięcy i on mi napisał, to jest normalna kwota teraz za kwiaty. Tylko że te 30 tysięcy, co ja powiedziałam, to ja myślałam, że my tak zapłacimy, a zapłaciliśmy ponad 100. Dużo ponad, nie będziemy mówić, ile, ale bardzo dużo - przyznała Andziaks.

Jesteście ciekawi finalnego efektu?

