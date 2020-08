Andziaks szczerze o połogu: "To najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu"! 

Andziaks to obecnie jedna z najpopularniejszych youtuberek. 3 miesiące temu Angelika Zając i Luka Trochonowicz zostali rodzicami Charlotte Elizabeth. Imię dziewczynki wywołało w sieci niemałe kontrowersje. Jednak tego para się nie obawia. Już wcześniej zaskoczyli relacją z porodu, a teraz Andziaks zdecydowała się szczerze opowiedzieć o swoim połogu, który jak się okazało był wyjątkowo ciężki!

Połóg to jest taki czas w życiu kobiety, o którym się za wiele nie mówi. Połóg to jest ogólnie chyba najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała, muszę powiedzieć szczerze. Był to czas, kiedy miałam straszne wahania nastroju i to była przesada. Zrobiłam na przykład za słodką herbatę i to już był dla mnie powód do płaczu - powiedziała w nagraniu Angelika Zając.