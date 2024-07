Od kilku tygodni prasa spekuluje na temat kryzysu w małżeństwie prezydenckiej pary. Czy rzeczywiście Andrzej i Agata Dudowie oddalili się od siebie? Jak donosi "Dobry Tydzień" parze udało się znaleźć sposób, aby naprawić swoje relacje.

Kryzys w małżeństwie Agaty Dudy i Andrzeja Dudy pokonany?

Zaczęło się niewinnie - od niefortunnego wpisu Andrzeja Dudy na Twitterze. Później media zauważyły, że Agata Duda zniknęła z mediów, nie udziela się publicznie. Powodem jej nieobecności miał być fakt, że Agata nie zgadza się ze wszystkimi decyzjami męża. Ponadto - podobno Jarosław Kaczyński ma problem z rodziną Pierwszej Damy, która ma poglądy lewicowe.

Relacja między prezydentem a żoną wygląda na dość chłodną. Inaczej z córką - tę obdarza spojrzeniem pełnym uczucia, podziwu - mówi w tygodniku "Polityka" autorka książki o kształtowaniu wizerunku dr Monika Kaczmarek-Śliwińska.

Czy czułe gesty, których nie brakowało u pary prezydenckiej podczas oficjalnych wyjść, również są na pokaz?

Przytulenie, objęcie, wyciągnięcie dłoni czy pocałunek sprawiają wrażenie sztucznego i bardziej na potrzeby mediów, niż wynikającego z rzeczywistej potrzeby i odruchu bliskich sobie osób - dodaje dr Monika Kaczmarek-Śliwińska.

Tak twierdzą specjaliści, ale osoby z otoczenia pary uważają, że między nimi wszystko dobrze się układa. Jak udało się dowiedzieć tygodnikowi "Dobry Tydzień", kryzys jest wyolbrzymiony przez media. Para ma problemy, jak każda inne, ale radzą sobie z nimi doskonale. Pomagają im wspólne wyjazdy. Prawie co weekend jeżdżą do ukrytego w lesie ośrodka prezydenckiego "Promnik" w Rudzie Tarnowskiej. Tam mogą się wyciszyć, spokojnie porozmawiać, a także pójść na mszę w niedzielę. Para razem świętowała również niedawne urodziny Agaty Dudy. Wszystko więc wraca do normy!

Andrzej i Agata Dudowie mają się dobrze!

Agata i Andrzej Dudowie pokonali kryzys w małżeństwie!