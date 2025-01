Paszporty "Polityki" 2024 rozdane, a podczas finału doszło do niecodziennej sytuacji. Prowadzący gale wbili szpilkę Andrzejowi Dudzie i wyjawili powód, dla którego ten nie pojawił się na tak ważnym wydarzeniu z dziedziny kultury. Te słowa odbiły się szerokim echem w mediach. Zobaczcie, o co poszło.

32. edycja Paszportów "Polityki" właśnie dobiegła końca. Wyróżnienia zostały przyznane w siedmiu kategoriach: Film, Scena, Sztuki Wizualne, Książka, Muzyka Poważna, Muzyka Popularna oraz Kultura Cyfrowa. Prowadzącymi gali zostali Marta Kuligowska oraz Bartek Chaciński, którzy przywitali wszystkich zgromadzonych gości, między innymi: Małgorzatę Kidawę-Błońską czy Hannę Wróblewską. Podczas gali prowadzący wprowadzili nieco ironiczny ton do swoich komentarzy dotyczących Andrzeja Dudy. Bartek Chaciński oraz Marta Kuligowska pozwolili sobie na stwierdzenie, które zafrapowało nieco obecnych na sali:

Nie zabiegaliśmy o obecność pana prezydenta, bo wiemy, że jest trudno. Jest trudno, sezon narciarski w pełni. Pan prezydent lubi śmigać na nartach, z resztą sam potwierdził, że dla niego jest to najlepsza regeneracja. Ale to może być ostatni taki sezon. No więc tym bardziej, nie chcieliśmy go przerywać

- powiedzieli prowadzący.