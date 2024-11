Wielkie emocje tuż przed finałem 11. edycji "Rolnik szuka żony". W relacjach kilku par doszło do zaskakujących zwrotów akcji - Adam rzucił Wiktorię, a Sebastian postanowił zakończyć budowanie dalszej relacji z Kasią. Również u Agaty i Irka nie zadziało się najlepiej. Rolniczka i jej kandydat postanowili, że ich relacja pozostanie na stopie przyjacielskiej.

Jak potoczyło się ich ostatnie spotkanie?

Agata i Irek z "Rolnik szuka żony" spotkali się w Gdańsku po kilkutygodniowej przerwie. Rolniczka przed kamerami wyznała, że niestety ze względu na odległość dzielącą ją i jej kandydata, nie mieli okazji, by się spotykać.

Irek, jak wyjechał ode mnie tam wieczorem w piątek, tak w sobotę już wyleciał do Anglii i nie było go. Wrócił teraz dopiero do Polski w niedzielę (po sześciu tygodniach - przyp. red.). (...) Zyskałam na pewno przyjaciela, bo jest bardzo fajnym chłopakiem, dobrze mi się z nim rozmawia. No a co mówić o spotykaniu, jak nie było tych spotkań. Ja chciałam pić kawę i no co, będziemy do kamerki pić kawę? No może to nie na tym polega

- przyznała Agata