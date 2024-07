Kryzys w małżeństwie pary prezydenckiej? Andrzej Duda i Agata Duda pojawili się jakiś czas temu na dożynkach w Zakopanem, gdzie prezydent z wielką radością tańczył z góralkami i świetnie bawił się na parkiecie. Jego żona uśmiechała się do zdjęć, ale podobno według świadków tej imprezy, sprawiała wrażenie raczej smutnej. Oliwy do ognia dodał fakt, że Agata Duda odmówiła mężowi, gdy ten poprosił ją do tańca. Co tak mogło zdenerwować Pierwszą Damę? Jak donosi "Dobry tydzień", Agata Duda podobno poczuła się urażona jednym z komentarzy prezydenta na Twitterze. O co chodziło?

Andrzej Duda na Twitterze

Prezydent jest bardzo aktywny na Twitterze. Ostatnio była rzeczniczka Kongresu Nowej Prawicy, Jolanty Solarz, napisała na Twitterze, że jeżeli prezydent Duda przyjmie przysięgę od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ona wrzuci zdjęcie „bez kiecki". Do wpisu dodała swoje zdjęcie ze sklepowej przymierzalni. Jeden z jej znajomych na Twitterze zasugerował, żeby w swoim poście oznaczyła prezydenta, bo wtedy Andrzej Duda to przeczyta. Co ona na to? Solarz napisała, że Andrzej Duda już ją obserwuje. Odpowiedź prezydenta na ten post, zaskoczyła wszystkich. Prezydent napisał: "Uważnie :-)".

Rzecznik prezydenta od razu ruszył na ratunek i powiedział, że Andrzej Duda śledził profil Solarz, bo była rzeczniczką Jacka Wilka, jednego z kandydatów do prezydentury. Podobno Agata Duda i tak poczuła się urażona komentarzem męża na Twitterze. Co o tym myślicie?

Myślicie, że para prezydencka przechodzi kryzys?