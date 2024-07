Robert Lewandowski za pierwszy mecz Polski w fazie grupowej na Euro z Irlandią Północną zebrał bardzo słabe noty. Niektórzy eksperci pisali wręcz, że Robert Lewandowski był najsłabszym ogniwem. Wielu jednak podkreślało, że to jego kryli obrońcy Irlandii Północnej, a dzięki temu Arkadiusz Milik dostał okazję na strzelenie zwycięskiej bramki. W czwartkowym meczu z Niemcami, Robert był dużo bardziej widoczny, ale nadal nie wszyscy są zadowoleni z jego gry. Co o Robercie Lewandowskim sądzi Wojciech Modest Amaro?

Dzięki Robertowi tam jesteśmy. Dzięki jego bramce wyrównującej w 94. minucie i bramce na 2:1 strzelonej z Irlandią, mamy nasze bilety do Francji, więc to on jest autorem naszego sukcesu. Wszyscy chcemy żeby strzelał co dwa tygodnie 5 bramek w 9 minut. Ale to chyba trochę za dużo -powiedział Wojciech Modest Amaro w rozmowie z Party.pl