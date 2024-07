Robert Lewandowski został słabo oceniony po meczu Polska-Irlandia. W zagranicznym mediach pojawiły się relacje z wczorajszego meczu Polaków z Irlandczykami, w których Robert Lewandowski został skrytykowany. Zdaniem ekspertów z międzynarodowego portalu Goal.com polski gwiazdor piłki nożnej tym razem nie pokazał pełni swoich możliwości na boisku. Uznano go wręcz za najsłabszego zawodnika drużyny. Kto wypał zdecydowanie lepiej od Lewandowskiego?

Lewandowski skrytykowany po meczu Polska-Irlandia

Przypomnijmy, że pierwszy mecz Polaków na Euro 2016 zakończył się zwycięstwem 1:0. Jedynego gola w meczu strzelił Arkadiusz Milik. Robert Lewandowski, mimo pokładanych w nim nadziei, nie trafił do bramki. By szczegółowo zapoznać się z przebiegiem wczorajszego spotkania, warto zajrzeć do naszej relacji z meczu. Jedynej takiej w polskim Internecie, bo pisanej z kobiecej perspektywy. Specjaliści z Goal.com ocenili Lewandowskiego jedynie na 1,5. Najgorsza ocena po wczorajszym meczu. Najlepsze noty zebrali Jakub Błaszczykowski i Arkadiusz Milik. Obaj otrzymali po 3,5. Zgadzacie się w tym ocenami? Robert Lewandowski faktycznie zagrał aż tak źle?

Robert Lewandowski nie strzelił gola w meczu Polska-Irlandia Północna.

Zagraniczni eksperci słabo ocenili wczorajszy występ Lewandowskiego. Słusznie?