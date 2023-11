Od przeprowadzki do Hiszpanii Anna Lewandowska coraz częściej publikuje nagrania z tanecznej sali. Trenerka już od dłuższego czasu chętnie uczy się tańca, a ostatnio poinformowała, że chce zamienić swoją pasję w biznes. Teaz na Instagramie 35-latki znów pojawiło się nowe nagranie z jej tanecznymi umiejętnościami. Pewna internautka nie mogła powstrzymać się do uszczypliwego komentarza. W obronie trenerki szybko stanęli jej fani.

Anna Lewandowska w ogniu krytyki. Poszło o taniec

Anna Lewandowska jest niezwykle zapracowaną kobietą. Nie tylko skupia się na rozwijaniu swoich biznesów, ale od dłuższego czasu spełnia się również jako... tancerka! Po przeprowadzce do Hiszpanii trenerka zaczęła uczęszczać na lekcje bachaty. Co jakiś czas na swoim Instagramie pokazuje, jakie robi postępy. Ostatnio nawet Anna Lewandowska przekazała radosną nowinę i wyznała, że chce otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Okazuje się, że pasja do tańca przerodziła się w coś więcej, a 35-latka coraz chętniej wstawia nowe filmiki, na których prezentuje swoje umiejętności.

Nowe wyzwanie bachata! Co o tym myślisz? Praca stóp + choreografia. Ja i 3 profesjonalne tancerki — napisała Anna Lewandowska.

Taneczne filmiki Anny Lewandowskiej zawsze wzbudzają wiele emocji wśród internautów. Pod ostatnim nagraniem trenerki jedna z internautek postanowiła dość ostro ocenić jej umiejętności taneczne.

Jeśli mogę wyrazić swoje zdanie, to emocji u Pani nie ma żadnych. Od bark w górę, spięta, sztywna, niech się Pani nie dziwi, że każdy komentuje pani taniec. Nie do wszystkiego jak widać się Pani nadaje! — napisał jeden z internautów.

Na ten zgryźliwy komentarz od razu zareagowali fani trenerki, którzy stanęli w obronie Anny Lewandowskiej i skrytykowali kąśliwą uwagę internautki.

Komentarze znawców wszystkiego stają się nudne. Idź zjedz sneakersa

Pokaż jak Ty tańczysz — piszą internauci.

Anna Lewandowska East News, Artur Zawadzki/REPORTER

Na szczęście znaczna większość internautów była zachwycona tanecznymi popisami żony Roberta Lewandowskiego i nie szczędziła jej komplementów.

Meeega! Zawsze jak widzę Twoje filmiki to mam ochotę wrócić na salę

Widać wielkie postępy, parkiet aż płonie

Klasa. Aż trudno uwierzyć, że tańczysz tylko rok — czytamy dalej w komentarzach.

A wam jak podobają się umiejętności taneczne Anny Lewandowskiej?

Anna Lewandowska Rex Features/East News