Anna Lewandowska w ogniu krytyki. "Teraz na twarzy jest sam plastik"

Anna Lewandowska podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o swoim biznesie i zdradziła, jak reaguje, kiedy słyszy, że osiągnęła tak wielką popularność ponieważ jest żoną Roberta Lewandowskiego. Trenerka, która motywuje do ćwiczeń miliony Polek i Polaków w programie TVN wyznała również, jak pandemia wpłynęła na jej biznes. Sprawdźcie, co powiedziała Anna Lewandowska! Anna Lewandowska szczerze o swoim sukcesie Anna Lewandowska przyleciała do Polski, żeby wziąć udział w konferencji Impact'21, gdzie opowiedziała o swoich doświadczeniach w biznesie. Trenerka podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" nie ukrywała, że było to dla niej ogromne wyróżnienie. To jest niesamowite doświadczenie. Tak naprawdę ja jako w dalszym ciągu młody przedsiębiorca z nie takim doświadczeniem, jak rzesza osób, która tam się znalazła- bo tam były niesamowite postaci ze świata biznesu, sama otwierałam szeroko oczy i cieszyłam się z osobami, z którymi występowałam w jednym z paneli. To jest dla mnie ogromny zaszczyt- relacjonowała Anna Lewandowska w "DDTVN". W trakcie rozmowie z prowadzącymi "DDTVN" Anna Lewandowska zdradziła, jak reagowała, kiedy jakiś czas temu wszyscy patrzyli na nią tylko przez przyzmat Roberta Lewandowskiego. Jestem żona najlepszego piłkarza na świecie, radze sobie z tym. Zawsze to powtarzam: gdyby nie Robert, nie byłabym taka znana. Mam pewne ambicje, działam mocno w moich biznesach, rozwijam je w dalszym ciągu i działam mimo pandemii- odpowiedziała trenerka. Anna Lewandowska zdradziła przy okazji, jak pandemia wpłynęła na jej biznes w sieci. Ja byłam już wcześniej w Internecie, w czasie pandemii dużo się zmieniło. Duża rzesza ludzi dołączyła do online'u. Jeżeli chodzi o moją aplikację, użytkowników było...