Marcin Hakiel i jego partnerka w ogniu krytyki. "Ja myślałam, że to jest była żona Pana Krzysztofa Ibisza"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili już nie ukrywać swojego związku. Fani spekulują, że ta decyzja była konsekwencją gorzkiego komentarza Pauliny Smaszcz, który umieściła pod urodzinowym postem Katarzyny Cichopek. Marcin Hakiel postanowił nie mieszać się w medialną aferę. Spędza weekend z Zakopanem w obecności swojej nowej partnerki. Właśnie pokazał kilka romantycznych zdjęć. Opublikowal też wpis, który dał fanom do myślenia. Marcin Hakiel pokazał romantyczne zdjęcia z partnerką Katarzyna Cichopek potwierdziła związek z Maciejem Kurzajewskim. Fakt ten wywołał niemałą sensację w mediach. Oliwy do ognia dolała Paulina Smaszcz, która wytykała zdrady Cichopek i Kurzajewskimu we wpisach na Instagramie. Wywołała do opowiedzi nawet Marcina Hakiela, który konsekwentnie milczy już na temat swojej byłej żony. Para wzięła rozwód i jak widać, oboje ułożyli sobie życie na nowo. Marcin Hakiel zamiast komentować aferę dodał wymowny wpis z Zakopanego: W zgodzie z samym sobą… #zawszebyćsobą Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marcin Hakiel (@marcinhakiel) Zobacz także: Katarzyna Cichopek chciała poczekać z ujawnieniem związku? "Miała nic nie mówić" Internauci odczytali ten wpis, jako niebezpośredni komentarz do sytuacji związanej z Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek i zostawili kilka krzepiących słów: - Szacun chłopie za to co musiałeś przeżyć i wyrzucić z siebie, aby dziś być wolny od obłudy. - Panie Marcinie jest Pan z klasą i nie pozwoli wciągnąć się w ten syf. Powodzenia...