TVN szykuje nowe programy na jesień. W ramówce znalazł się m.in. "The A-Talks", czyli produkcja oparta na francuskim formacie, w której dziennikarze w spektrum autyzmu przeprowadzają wywiady ze znanymi osobami. Gospodarzem będzie Maciej Stuhr. Szefowa stacji, Lidia Kazen oświadczyła, że to odpowiedź na sukces znanego z TTV "Down the Road" z Przemysławem Kossakowskim. Pomysł jednak nie wszystkim przypadł do gustu i na program oraz popularnego aktora wylała się fala krytyki. Syn Jerzego Stuhra stanął w obronie pomysłu.

Maciej Stuhr broni swojego nowego programu

Gdy okazało się, że TVN szykuje nowy program z udziałem osób w spektrum autyzmu, Maciej Stuhr znalazł się w ogniu krytyki jako prowadzący formatu. Stand-uperka Ola Petrus twierdzi, że polska edycja "The A-Talks" to "taki program przyrodniczy". Natomiast Monika Richardson zaapelowała bezpośrednio do aktora, by ten wycofał się z projektu stacji.

Co o tych uwagach sądzi sam Maciej Stuhr? Gwiazdor stanął w obronie programu i podkreślił, że jest to "przełomowy projekt w historii telewizji". Artysta zauważył, że format odniósł duży sukces we Francji i podobny los czeka go także w innych krajach — w tym w Polsce. Dodał, że widzowie nie widzieli jeszcze czegoś podobnego.

To przełomowy projekt w historii telewizji. Sprawdził się już we Francji i myślę, że to dopiero początek. To program, jakiego jeszcze nie było. Coś nowego i zupełnie nieoczywistego — poinformował Maciej Stuhr w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Najwyraźniej aktor nie przejmuje się krytyką. Podczas wywiadu zachęcił widzów, by sami przekonali się o sile programu i podeszli do niego bez uprzedzeń. Podkreślił, że w "The A-Talks" zobaczymy ludzi z bardzo dużym doświadczeniem.

Znane osoby spotykają się i zderzają z osobami w spektrum autyzmu, którym poświęcamy tyle uwagi, na ile zasługują — powiedział.

Ten program daje niezwykłą szansę skonfrontowania się ze sferą rzeczywistości, która jest szczera, prawdziwa, odarta z masek i pozerstwa, a przy tym trudna i bardzo, bardzo wzruszająca — dodał.

"The A-Talks" zobaczymy na antenie TVN już w listopadzie. Zamierzacie oglądać nowy program stacji?

