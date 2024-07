Leon Myszkowski i Allan Krupa nagrają wspólny utwór? Muzyka to wielka pasja zarówno syna Edyty Górniak, jak i syna Justyny Steczkowskiej. Obaj są początkującymi Dj-ami i producentami muzycznymi. Allan na Instagramie chwali się efektami swojej pracy nad utworami, z kolei Leon Myszkowski każdą wolną chwilę po szkole spędza na różnych kursach dla Dj-ów. Czy chłopcy połączą siły i nagrają razem utwór? Co o porównaniach do Allana Krupy mówi Leon Myszkowski, który ostatnio wydał książkę kucharską, a teraz regularnie występuje jako DJ na warszawskich imprezach? Posłuchajcie wywiadu z synem Justyny Steczkowskiej!

Leon Myszkowski poszedł w ślady mamy i zajął się muzyką

Muzyka jest też wielką pasją Allana Krupy