Alicja Janosz w świadomości Polaków zaistniała dzięki wygranej w programie "Idol". Wcześniej jednak wokalistka uczestniczyła w szeregu festiwali muzycznych w Polsce i za granicą, współpracowała z Januszem Józefowiczem przy musicalu, z którego wygryzła nawet Dodę (zobacz: Alicja Janosz pokonała Dodę), a do tego jest laureatką "Szansy na sukces". Jako dziecko Alicja miała okazję poznać show-biznes od kulis, którego później stała się częścią. Chociaż poniekąd wycofała się z pracy w mainstreamie, spostrzeżenia na temat tego, co dzieje się w branży na bieżąco publikuje na swoim blogu.

Dzisiaj Alicja skomentowała nowe show TVN "Mali Giganci". Patrząc na swoje doświadczenia z dzieciństwa, artystka przyznaje, że cieszy się na obecność takiego formatu w polskiej telewizji, ale ma też kilka słusznych uwag do producentów:

Dopiero co powiedziałam mężowi, że brakuje w tv programu z dziećmi w roli głównej, a tu TVN wypuszcza nowy format. Już jestem pewna, że to będzie sukces , bo dzieci same w sobie są najwspanialszymi i najzabawniejszymi ludźmi na świecie :) Już szczerze zazdroszczę tym, którzy będą pracowali przy tym programie, bo to z pewnością będzie rewelacyjna zabawa i hit telewizyjny. Oby tylko ktoś dobrze poprowadził i otoczył należytą opieką te wszystkie dzieciaczki, bo z pewnością będą przeżywały swoje występy nie mniej niż dorośli , a w ich wypadku porażki czy sukcesy będą odgrywały o wiele większą rolę niż w przypadku dorosłych uczestników talent show, bo będą miały wpływ na ich samoocenę - na całe życie...

Janosz nawiązała też do tego, jak obecność na wizji od najmłodszych lat przełożyła się na jej dorosłe życie:

Wiem to, bo sama występowałam na wielu festiwalach gdy byłam dzieckiem i nauczyłam się przez to myśleć, że moja wartość jest równa temu, jak oceniają mnie inni. Dobrze by było, żeby to show nie powstało kosztem ani jednego dzieciaczka... Ciekawe, jak to będzie wyglądało.