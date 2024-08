Wygląda na to, że stacja TVN przygotowała dla swoich widzów na jesień pasmo niespodzianek. Pierwsze karty już są odkrywane i wywołują niemałe poruszenie wśród odbiorców. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że nowym prowadzącym śniadaniówki zostanie Piotr Adamczyk, a teraz ogłoszono, że dołączy do niego były skoczek narciarski i prezes Polskiego Związku Narciarskiego!

Adam Małysz nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN"

Lada moment największe stacje telewizyjne ruszą ze swoimi jesiennymi ramówkami. Widzowie mogą spodziewać się nie tylko kontynuacji swoich ulubionych formatów, ale i premiery zupełnie nowych. Z nowymi odcinkami wróci chociażby "M jak miłość", z kolei Polsat wystartuje z nieznanym dotąd show - "Moja mama, twój tata", które poprowadzi Kasia Cichopek!

Również TVN nie zostanie w tyle, bo już za chwilę zobaczymy m.in. nowy sezon "Top Model". Stacja powróci także do codziennego nadawania "Dzień Dobry TVN", które na czas wakacji emitowane jest tylko w weekendy. Okazuje się, że od września możemy spodziewać się niebywałych rewolucji. Niedawno ogłoszono, że nowym prowadzącym śniadaniówki zostaje Piotr Adamczyk, z kolei teraz obwieszczono, że do zespołu dołączy Adam Małysz!

Adam Małysz Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Były skoczek narciarski, obecnie spełnia się jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a już za chwilę będzie miał okazję sprawdzić się w roli prowadzącego "Dzień Dobry TVN"!

A to dopiero niespodzianka - podaje ''DDTVN''.

Dzień Dobry TVN Adam Jankowski/REPORTER

Jak pokazują komentarze, internauci są szczerze zachwyceni tą informacją. Zgodnie przyznają, że już nie mogą się doczekać, aż zobaczą Adama Małysza na kanapie "Dzień Dobry TVN".

Zobacz także

Ale jajca... będę oglądać, super

Chyba zacznę oglądać!

Mega się zapowiada, czekam już z niecierpliwością na wrześniowe poranki

Jejku, będę oglądała codziennie

Jak podaje Press.pl, w roli prowadzących "DDTVN" widzowie mogą spodziewać się jeszcze kilku innych osobistości ze świata kultury czy sportu. Póki co jednak ich nazwiska nie są znane.

