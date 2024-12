Choć święta za pasem, trwają intensywne prace nad wiosennymi ramówkami telewizyjnych stacji. Jeszcze przed koćem roku stacja TVN podjęła decyzję o nieemitowaniu kolejnej edycji programu "Czas na Show. Drag Me Out" w nadchodzącej wiosennej ramówce. Decyzja ta zaskoczyła wielu widzów i fanów show. Co za nią stoi?

TVN rezygnuje z "Drag Me Out" w wiosennej ramówce

Gorące zmiany nad ramówkami trwaja. Dopiero co stało się jasne, że "Totalne remonty Szelągowskiej" znikają z TVN. Teraz stacja ogłosiła, że program "Czas na Show. Drag Me Out", który był nowością w ramówce, również nie doczeka się kontynuacji wiosną. Oficjalne powody rezygnacji z show nie zostały szczegółowo wyjaśnione, ale obserwatorzy rynku telewizyjnego wskazują na wyniki oglądalności jako możliwą przyczynę decyzji. Program, który promował różnorodność oraz kulturę drag queen, był odważnym krokiem w ofercie TVN, jednak nie udało mu się przyciągnąć wystarczającej liczby widzów.

"Drag Me Out" debiutował z mieszanymi reakcjami. Chociaż zdobył uznanie wśród widzów otwartych na nowatorskie formaty, jego oglądalność pozostawała poniżej oczekiwań stacji. W kontekście konkurencyjnych programów w prime time, wyniki oglądalności mogły okazać się kluczowym czynnikiem w podjęciu decyzji o zakończeniu produkcji.

Zamiast "Drag Me Out" w wiosennej ramówce pojawią się nowe formaty rozrywkowe. TVN konsekwentnie stawia na różnorodność, jednak decyzja o zakończeniu emisji programu wskazuje na konieczność dostosowania oferty do potrzeb szerszego grona odbiorców. Nowe propozycje w ramówce mogą obejmować zarówno produkcje rozrywkowe, jak i seriale, które lepiej wpasują się w gust masowej publiczności.

Decyzja o zakończeniu "Drag Me Out" jest zaskoczeniem dla widzów, ale odzwierciedla realia rynku telewizyjnego, gdzie oglądalność jest kluczowym wyznacznikiem sukcesu programu. TVN zapowiada jednak, że w nadchodzących miesiącach zaoferuje widzom nowe, interesujące formaty. Czekacie?

