Format oparty na amerykańskim „So You Think You Can Dance”, zyskał ogromną popularność w Polsce w latach 2007-2016, dlatego nic dziwnego, że już sama informacja o powrocie legendarnego tanecznego show wzbudziła tak ogromne emocje wśród widzów. Już niedługo ponownie zobaczymy "You Can Dance" na antenie TVN. Co nas czeka w nowej odsłonie programu, po tylu latach przerwy?

Reklama

„You Can Dance – Po prostu tańcz!” wraca do TVN!

Nowa odsłona „You Can Dance – Po prostu tańcz!” zapowiada się na pełną niespodzianek. TVN potwierdził, że właśnie ruszyły castingi, a już teraz wiemy, że czeka nas wiele zmian. Zgodnie z informacjami, program zyska odświeżoną formułę, a główną atrakcją będą niezwykłe talenty taneczne z całej Polski. Organizatorzy obiecują, że poziom konkursu będzie jeszcze wyższy niż dotychczas, a uczestnicy zaprezentują różnorodne style taneczne – od hip-hopu po klasyczny balet.

Informacja o tym, że "You Can Dance" wraca na antenę TVN pojawiła się m.in. na oficjalnym instagramowym profilu stacji.

Gotowi na taneczną rewolucję? Legendarny program ''You Can Dance - Po prostu tańcz!'' wraca na antenę TVN! Wiosna przyniesie nowe talenty, pasjonujące rywalizacje i niezwykłe występy, które wstrząsną światem tańca. Kto stanie się idolem publiczności i zdobędzie tytuł najlepszego tancerza - brzmi oficjalny komunikat stacji TVN

Fani programu nie ukrywają, że są zachwyceni tą wiadomością i długo czekali na takie wspaniałe wieści!

Ooo suuuuper wiadomość Nareszcie wraca do TVN . Mam nadzieję, że Michał Piróg ponownie zostanie jurorem w YCD

Wielkie gratulacje!!! Bardzo lubiłam oglądać w przeszłości

Nareszcie! Czekam z niecierpliwością

I to jest super wiadomość - piszą zachwyceni fani

Wielu widzów z pewnością czeka na informacje o tym, kto zasiądzie w jury nowej edycji „You Can Dance”. Chociaż skład jeszcze nie został ujawniony, spekuluje się, że mogą pojawić się znane osobistości związane z programem, jak i nowe twarze. W przeszłości w fotelach jurorów zasiadali m.in. Agustin Egurrola i Michał Piróg, którzy stali się ikonami programu.

Premiera dziesiątej edycji planowana jest na wiosnę 2024 roku, a widzowie będą mogli oglądać odcinki na antenie TVN. Informacje o terminach odcinków castingowych zostaną ogłoszone już wkrótce, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich miłośników tańca.

„You Can Dance – Po prostu tańcz!” nie tylko odkrył mnóstwo talentów tanecznych, ale także stał się częścią polskiej popkultury. Powrót tego programu to nie tylko nostalgia dla dawnych fanów, ale również szansa na to, aby nowa generacja tancerzy mogła zabłysnąć na scenie i spełnić swoje marzenia.

Czy „You Can Dance” powtórzy sukces z lat poprzednich? Dowiemy się tego już wkrótce! Cieszycie się, że legendarne show powraca do TVN?

Reklama

Zobacz także: "You Can Dance": Jak kiedyś wyglądał Agustin Egurrola? Mamy jego zdjęcia sprzed 20 lat!