Na Wyspie Miłości nawet prowadząca znalazła swoją drugą połówkę. Karolina Gilon poznała Mateusz w 7. edycji randkowego show i nic nie zapowiadało na to, że będą kiedyś parą. Życie potrafi jednak pisać nieprzewidywalne scenariusze i tak też się stało w ich przypadku. Już od dłuższego czasu fani podejrzewali, że między prowadzącą a byłym uczestnikiem "Love Island" pojawiło się uczucie, a teraz sami to potwierdzili. Jedna z internautek wciąż pamięta byłą partnerkę Mateusza z programu Alicję i postanowiła o nią zapytać Gilon. Od razu odpowiedziała!

Reklama

Karolina Gilon zareagowała na pytanie o Alicję z "Love Island 7"

Ruszyła 9. edycja "Love Island", w której single i singielki będą poszukiwać swoich drugich połówek. Za nami pierwszy odcinek randkowego show i zapowiada się na to, że ta edycja dostarczy nam sporo emocji. Widzowie uwielbiają śledzić losy wyspiątek, ale interesuje ich również życie prywatne prowadzącej - Karoliny Gilon. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że gwiazda jest szczęśliwie zakochana, a teraz w końcu potwierdziła plotki, o kogo chodzi. Karolina Gilon opublikowała romantyczny wpis i zwróciła się do Mateusza z "Love Island", który właśnie obchodzi urodziny. Okazuje się, że to właśnie z nim 35-latka jest w związku i w dniu jego urodzin postanowili się ujawnić.

Mama zawsze mówiła, że jak mnie strzeli to w najmniej oczekiwanym momencie.. I że będę wiedziała... tak jest.. wiem:) i wiem też, że dziś urodziny obchodzi osoba która w ciągu kilku miesięcy stała się moim najlepszym ziomkiem, przyjacielem, wsparciem, oaza spokoju, kochankiem, kompanem do podróży i wszystkich innych szaleństw :) i mimo, że obchodzi dziś parę wiosen mniej niż ja mam na swoim koncie to wiem, że trafiłam na dojrzałego faceta, który daje mi ''święty spokoj'' o jakim zawsze marzyłam w relacji. Dzięki Mati ,że jesteś. I bądź jak najdłużej — napisała Karolina.

Mateusz Świerczyński był uczestnikiem 7. edycji "Love Island", w której na początku związał się z Alicją. Ich relacja wzbudzała wiele emocji, a charakter uczestniczki nie spodobał się wielu internautom. Ta już w pierwszych dniach oświadczyła, że "zaklepała" Mateusza, co do dziś pamiętają fani programu. Jedna z internautek postanowiła nawiązać do tematu pod zdjęciem Karoliny Gilon. Prezenterka chętnie jej odpowiedziała.

A co na to Alicja, przecież ona go zaklepała, a tak na serio to wszystkiego dobrego — napisała jednak z internautek.

Ale że co? Jestem Matiego pierwszą dziewczyną — odpowiedziała żartobliwe Karolina Gilon,

Karolina Gilon. Mateusz Świerczyński i Alicja Ostrouch Instagram @karolinagilonofficial

Wygląda na to, że Karolina i Mateusz są szczęśliwie zakochani i nawet byli uczestnicy "Love Island" mocno trzymają za nich kciuki, co można stwierdzić po komentarzach pod zdjęciem.

Zobacz także

Ty wiesz, że jestem i zawsze już będę… — odpisał Mateusz.

Ojejjjj no w końcu !!! Czekałam na to! Buziaki dla Was — napisała Agata z 7. edycji ''Love Island''.

Miłość wisi w powietrzu — napisała Magda z 2. edycji ''Love Island''.

A wy co sądzicie o związku Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego?

Reklama

Zobacz także: Oto wszyscy uczestnicy 9. edycji "Love Island". Znajdą miłość w randkowym show?