Caroline Derpienski wydaje świąteczną piosenkę: "Siostry Godlewskie będą miały konkurencję"

Caroline Derpienski nie było chyba jeszcze tylko na muzycznej scenie. Niedługo ma się to zmienić, ponieważ wydaje świąteczną piosenkę. Fani są podzieleni po usłyszeniu fragmentu: "Szkoda, że to kompletnie nie twój głos". Inni czekają z niecierpliwością: "To jest to, czego potrzebowałam w tym roku".