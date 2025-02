Wiola jedna z uczestniczek 4. edycji "Farmy" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i właśnie zdecydowała się na opublikowanie bardzo osobistego wpisu. Wioletta nie ma już zamiaru ukrywać swojego szczęścia i pokazała wyjątkowy kadr z ukochanym, a przy okazji przekazała ważną informację.

Wioletta Radzanowska, znana jako Wiola, jest jedną z uczestniczek czwartego sezonu programu "Farma", emitowanego od 6 stycznia 2025 roku na antenie Polsatu. Ma 35 lat i pochodzi z Gdańska, jednak na co dzień mieszka w Hamburgu. Zawodowo jest instruktorką fitness oraz stylistką rzęs. Poza programem Wiola jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z obserwatorami swoimi pasjami i codziennym życiem. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 100 tysięcy osób, a zamieszczane tam zdjęcia i filmy cieszą się dużym zainteresowaniem.

Teraz Wiola z "Farmy" z okazji wyjątkowego święta pochwaliła się życzeniami, jakie otrzymała od ukochanego i przy okazji pokazała, że jest naprawdę zakochana:

Kocham Cię za wszystko, co już razem przeżyliśmy i kocham Cię w oczekiwaniu na to wszystko, co ma jeszcze nadejść...

napisał na Instagramie partner Wioli z 'Farmy'