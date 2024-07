Agnieszka Włodarczyk znów jest szczęśliwie zakochana! Jeszcze pół roku temu, tuż przed wylotem do "Azja Expressu", aktorka przyznała, że przeżywa rozstanie z Mikołajem Krawczykiem. Ale wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Włodarczyk już nie myśli o przeszłości. Powód?

Reklama

Kim jest ukochany Agnieszki Włodarczyk?

Jak donosi nowe „Party”, wybrankiem gwiazdy jest pochodzący z Mazur przystojny biznesmen, Gabriel.

– Agnieszka i Gabriel poznali się w grudniu przez wspólnych znajomych. Razem powitali Nowy Rok, a w podróż do Indonezji pojechali juz jako para. Nie afiszują się ze swoją miłością, ale i nie zamierzają się ukrywać – zdradza w rozmowie z magazynem znajoma gwiazdy.

Co ciekawe, nowy partner Agnieszki Włodarczyk nie ma nic wspólnego z show-biznesem. Gabriel jest pasjonatem sportów wodnych. Startuje w regatach, w których ściga się m.in. luksusowymi łodziami, i miłością do żeglowania zaraził Agnieszkę. Podobno zakochani pierwszy wspólny rejs odbyli podczas wyjazdu z przyjaciółmi do Indonezji. Ostatnio zakochanych widziano też na Mazurach, gdzie wypoczywali i spacerowali z psami nad jeziorem. Podobno Agnieszka i Gabriel zaplanowali już wspólne wakacje. Chcą wynająć jacht i wyruszyć w rejs. Gdzie? Przeczytasz w nowym "Party".

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk zorganizowała prywatną edycję... "Azja Expressu"!

Zobacz także

Agnieszka Włodarczyk znów jest zakochana!

Reklama

Agnieszka Włodarczyk chce chronić swoją miłość, dlatego nie zamierza afiszować się ze swoim partnerem Gabrielem.