Agnieszka Włodarczyk wypoczywa na Bali. Gwiazda wybrała się do Azji na wakacje. Czyżby ten region świata tak bardzo przypadł aktorce do gustu po udziale w programie "Azja Express"? Aktorka zabrała ze sobą nawet ten sam plecak, który służył jej w trakcie nagrywania show stacji TVN - informuje "Fakt". Co więcej, program tak bardzo zainspirował gwiazdę, że postanowiła ona nie korzystać z luksusowych hoteli, lecz nocować w skromnych miejsca, by nie wydać na podróż majątku.

Agnieszka Włodarczyk na Instagramie dzieli się zdjęciami z wyjazdu na Bali. Dlaczego na kierunek swoich wakacji wybrała właśnie to miejsce? Zdradziła w komentarzu! Nie domyślicie się powodu!

