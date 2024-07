Agnieszka Włodarczyk w nowej "Gali" opowiedziała o roli mężczyzn w jej życiu i związku z Mikołajem Krawczykiem. Para rozstała się już prawie rok temu. Jak znana aktorka podsumowuje ten czas w swoim życiu? Jak poradziła sobie z rozstaniem?

Dla Agnieszki związek z Mikołajem miał być tym ostatnim w życiu. Para mieszkała ze sobą, myśleli nawet o ślubie. Ich miłość jednak nie przetrwała. Swego czasu aktorka popadła nawet w depresję! Jak z perspektywy czasu wspomina ten związek?

Ostatni związek, czteroletni, to czas, gdy zaczęłam się przygotowywać do założenia rodziny, ale nie wyszło… ... Musiałam przeżyć żałobę po związku, który miał być na całe życie, a okazał się perfekcyjną iluzją - mówi Włodarczyk w "Gali".

A czego aktorka nauczyła się od innych mężczyzn?

Tego, że warto być zdrową egoistką, słuchać siebie i swoich potrzeb. W związku nie powinniśmy rezygnować z naszych pragnień, by zadowolić partnera. Na pewno musimy mieć swoje życie, a nie tylko to wspólne. Zakochując się, nie można zapominać o bliskich, bo to oni pomagają ci się podnieść po ewentualnej porażce. Bez nich człowiek zostaje sam. Nauczyłam się też wybaczać... To chyba najważniejsza lekcja, jaką odrobiłam. - zdradziła w wywiadzie.