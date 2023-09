Małgorzata Foremniak należy do grona tych gwiazd, dla których czas jest bardzo łaskawy! Aktorka od lat zachwyca nie tylko urodą, ale i nienaganną sylwetką. Choć w styczniu aktorka będzie obchodzić 55 urodziny, nie wygląda na swój wiek. Foremniak zawsze podkreśla, że to zasługa nie tylko dobrych genów, ale przede wszystkim zdrowej diety i naturalnych metod pielęgnacji. Ostatnio jednak gwiazda zaskoczyła swoich fanów! Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie bez makijażu, z podkrążonymi oczami i niedbale upiętymi włosami. Co się stało? Małgorzata Foremniak zaszokowała wyglądem Okazuje się, że zdjęcie, które gwiazda wrzuciła na swój Instagram to kadr z filmu "Sonata", który miał swoją premierę podczas trwającego właśnie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To dramat oparty na prawdziwej historii Grzegorza Płonki, u którego błędnie zdiagnozowano autyzm, a po latach ustalono, że przyczyną jego izolacji był głęboki niedosłuch. Mimo to chłopak przejawiał wielki talent muzyczny. Matkę głównego bohatera zagrała właśnie Małgorzata Foremniak. " Są role, które wchodzą w Ciebie tak głęboko, że stajesz się kimś innym… na pewien czas", napisała na Instagramie. To właśnie dla tej roli Foremniak przeszła taka metamorfozę. Co więcej, żeby oddać charakter granej przez siebie postaci, jurorka "Mam talent!" ... zamieszkała u rodziny Płonków, by obserwować ich codzienne życie, problemy, z którymi się zmagają, ale też przeprowadzić wiele rozmów z prawdziwa matka bohatera. "To był niesamowity i bardzo ważny materiał, żeby zbudować postać. Małgosia Płonka jest wyjątkowa. Nie tylko pod względem niesamowitej siły, jaką miała i ma w sobie, niezwykłej...