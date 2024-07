Agnieszka Radwańska wygrała w finale turnieju WTA w Shenzhen z Amerykanką Alison Riske 6:3, 6:2. Jest to jej 18. triumf na imprezie WTA!

Takie rozpoczęcie roku to idealny zwiastun tego, co może się stać na prestiżowym i wyczekiwanym turnieju Australian Open. Podczas WTA w Japonii zabrakło bowiem najbardziej uznanych nazwisk, mimo tego, Radwańska zaprezentowała fantastyczną formę, wygrywając wszystkie spotkania.

Agnieszce serdecznie gratulujemy! Czy to ona powinna zostać Sportowcem Roku 2015? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Agnieszka Radwańska cieszy się z sukcesu

What a start to the new season!! :) #ShenzhenOpen #18thTitleSuper początek nowego sezonu!!! :) #TeamAga

Posted by Agnieszka Radwanska on 9 stycznia 2016