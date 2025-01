Agnieszka Kotońska, znana widzom z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 350 tys. osób, celebrytka dzieli się codziennymi momentami swojego życia. Niestety, jak wiele osób publicznych, również ona spotyka się z falą hejtu. Teraz, po emisji "Królowej Przetrwania" krytyka w stosunku do jej osoby jeszcze bardziej się zwiększyła.

Agnieszka Kotońska odpowiada na hejt

Agnieszka Kotońska zyskała popularność w programie "Gogglebox" i na tej fali popularność została zaproszona do kolejnej produkcji jaką jest "Królowa Przetrwania". Tak duży format generuje duże zasięgi na social mediach uczestniczek, a co za tym idzie zdarzają się nieprzychylne komentarze. Właśnie z takimi musi mierzyć się Agnieszka Kotońska, która w końcu nie wytrzymała i odpowiedziała internautce bardzo dosadnie. Kotońska opublikowała relację na Instagramie, w której odniosła się do obraźliwych komentarzy.

Skończcie już z tym babskiem. Ani to mądre, ani apetyczne, ani ułożone. O urodzie i braku smaku nie wspomnę. Stare, durne pudło, nie kobieta - brzmiał jeden z komentarzy internautek.

Agnieszka Kotońska udostępniła na swoich socialach powyższy komentarz i odpowiedziała "fance". Gwiazda "Gogglebox" w swoich wypowiedziach podkreśliła, że nienawistne opinie mogą mieć tragiczne skutki. Wspomniała m.in. o depresji jako możliwej konsekwencji hejtu:

Droga pani, jest pewna granica między konstruktywną krytyką a hejtem. Pani właśnie tę granicę przekroczyła. Hejtuje pani, obraża, poniża obcego człowieka. Mam nadzieję, że przepisy prawne w Polsce będą na takim wysoki poziomie, że ludzie pani pokroju będą za to odpowiadać przed sądem. Szczerze wstyd mi za panią i jestem strasznie zdziwiona, że kobieta, mama, która ma własne dzieci, nie potrafi w kulturalny sposób zachować się w internecie. Zdaję sobie sprawę, że telefon i anonimowość dają pani pewną maskę i możliwość komentowania, ale nie w taki sposób - zaczęła Kotońska.

W dalszej części wypowiedzi Kotońska wyznała, że takie obraźliwe komentarze nie są na miejscu i mogą prowadzić do zaburzeń stanu psychicznego.

Można odpuścić, nie komentować. Po co swoim wpisem męczyć, dręczyć i hejtować Bogu ducha winne osoby? Myślę, że następnym razem się pani powstrzyma i nie będzie sprawiać przykrości drugiej osobie. Przykre, że nie widzi pani w tym nic złego. Nie życzę, by musiała się pani mierzyć z czymś tak okrutnym jak hejt. Tyle się o tym w telewizji mówi, różne sprawy są mocno nagłaśniane. Młodzi ludzie wpadają w depresję, z której długo nie mogą wyjść. Proszę poczytać troszkę w internecie, że hejt jest już niemodny

Agnieszka Kotońska gwiazdą "Królowej Przetrwania"

Program "Królowa Przetrwania" wystartował tydzień temu, a widzowie od razu ruszyli do sekcji komentarzy, aby podzielić się swoim odczuciami. Niewątpliwie to Agnieszka Kotońska była dla nich największym zaskoczeniem i zaskarbiła sobie serca widzów dzięki swojej otwartości i pewnego rodzaju swojskości.

Aga jest najlepsza. Oglądam Gogleboxy, 99 gra o wszystko no i teraz Królowa przetrwania... Aga i jej rodzina są wspaniałymi ludźmiPani Agnieszka rozwaliła system - rozpisywali się fani.

Już dziś na antenie TVN7 odbędzie się drugi odcinek "Królowej Przetrwania", a rywalizacja będzie coraz większa. Widzowie zapewne czekają również na pojawienie się w dżungli Agnieszki Kaczorowskiej i Pauliny Smaszcz. Kto wie? Może to właśnie dzisiaj pojawią się w programie?

