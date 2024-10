Agnieszka Kotońska kilka tygodni temu zniknęła z mediów społecznościowych. Jej fani zachodzili w głowę, co spowodowało brak aktywności na profilu gwiazdy TTV i spekulowali o jej rozwodzie. Teraz Agnieszka Kotońska w końcu zabrała głos w sprawie i wyjawiła całą prawdę. To musiało się tak skończyć.

Agnieszka Kotońska wystąpiła w "Królowej Przetrwania"

Agnieszka Kotońska stała się wielką gwiazdą stacji TTV, a to wszystko za sprawą jej długoletniej kariery w programie "Gogglebox". Widzowie pokochali małżeństwo Kotońskich, którzy mają duże poczucie humoru, a także zawsze mówią to co myślą. Popularność Agnieszki Kotońskiej przeniosła się również do mediów społecznościowych, w których celebrytka jest bardzo aktywna. Tym bardziej zdziwił fakt, że pod koniec wakacji gwiazda TTV zniknęła z Instagrama, a jej fani nie mogli liczyć na nowe kadry. Początkowo internauci spekulowali, że Agnieszka Kotońska przechodzi kryzys w małżeństwie, a nawet, że już rozstała się z Arturem. Następnie mówiono, że gwiazda TTV wyjechała na rzekome operacje plastyczne. Nic z powyższych doniesień nie jest prawdziwe, ponieważ tak jak pisaliśmy kilka tygodni temu- Agnieszka Kotońska wystąpiła w drugim sezonie "Królowej Przetrwania" i właśnie ta informacja została potwierdzona przez stację TVN7 oraz samą Agnieszkę!

Dzisiaj się jaram jak pochodnia. To jest mój dzień, w końcu stacja TVN7 ogłosiła mnie, że wystąpiłam w Królowej Przetrwania i już nie muszę tego ukrywać! Powiem Wam, ż to kosztowało mnie bardzo dużo , żeby zatrzymać to w tajemnicy, ale już teraz mogę się Wam pochwalić. Tak, wystąpiłam w programie Królowa Przetrwania, emisja będzie pod koniec roku - powiedziała Kotońska.

Dodatkowo, Agnieszka Kotońska wyjawiła, że był to dla niej bardzo trudny okres, ponieważ musiała rozstać się z rodziną i bliskimi, a tęsknota była bardzo duża. Jednak bardzo chciała wystąpić w show, a jej marzenie się spełniło. Agnieszka Kotońska od razu odniosła się również do licznych spekulacji na temat jej rzekomego rozstania z mężem:

Żaden rozwód, żadne operacje plastyczne, bo było mnóstwo spekulacji w internecie, że się rozwodzę , że poleciałam robić sobie operacje plastyczne. A ja poleciałam spełniać swoje kolejne marzenie! Dzisiaj jest dzień pełen wrażeń, pełen emocji. Zapraszam Was przed telewizory, ja mam się wspaniale ! - dodała Agnieszka Kotońska.

Na oficjalnej stronie TVN7 pojawił się komunikat, że Agnieszka Kotońska jest jedną z uczestniczek drugiego sezonu "Królowej Przetrwania", a fani oszaleli z zachwytu:

Aga już czuje,że dałaś czadu...buziaczki wielkie

Nareszcie Nasza cudowna Agnieszka czekałem na ten moment

Mega! Będę oglądać - rozpisują się fani.

Stacja TVN7 ujawniła również, że o tytuł "Królowej" powalczą również: Paulina Smaszcz, Agnieszka Kaczorowska, Marianna Schreiber czy Magdalena Stępień.

Będziecie oglądać nowy sezon show?

