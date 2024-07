Agnieszka Kaczorowska była jedną z gwiazd festiwalu See Bloggers 2023 w Łodzi dla najpopularniejszych twórców internetowych. Gwiazda podczas panelu opowiadała m.in. o uporządkowaniu swojego wizerunku w sieci. Aktorka "Klanu" dba o to, by był spójny i nieskazitelny. Niestety, nie wszystkim to, co Agnieszka publikuje na swoim Instagramie, się podoba!

Reklama

Agnieszka Kaczorowska odpowiada na zarzuty o retusz

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na trwającej trzy dni imprezie See Bloggers w Łodzi, która przyciągnęła plejadę gwiazd - m.in. Magdę Gessler, Martynę Wojciechowską czy Agnieszkę Hyży. Podczas wieczornej gali w sobotę Agnieszce towarzyszył mąż, Maciej Pela, a sama Kaczorowska zrobiła spore wrażenie swoją stylizacją. Kolejnego dnia festiwalu gwiazda "Klanu" postawiła na stylowy garnitur marki Fracomina w letnich, jasnych kolorach. Koszt takiego kompletu to około 1600 zł. Całość uzupełniła torba w neonowym kolorze. Ten outfit przypadł do gustu fanom tancerki, którzy pisali:

ale masz super stylówę ???? Elegancja :)

To jest jedna z najlepszych Twoich stylizacji, jedno wielkie wow

Zgadzacie się?

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News

Agnieszka Kaczorowska dodała też na swoim Instagramie zdjęcie w samochodzie przed dotarciem na imprezę, opisując je krótko:

W trasie. Co tu nie pasuje? ????????

Wtedy jeden z internautów napisał:

Zobacz także

Ty i Burger King? No i mniejszy retusz zdjęcia niż zwykle. Tak myślę.

Tancerka zareagowała:

Jeszcze gdybym ja robiła jakieś retusze swoich zdjęć…

Jednak internautka nie odpuszczała!

Pawel Wodzynski/East News

Internautka zapytała Agnieszkę o filtry:

A filtry? To też retusz. Nie mów mi Aga, że ich nie używasz

Kaczorowska wyjaśniła:

czasem na IS… ale przestańmy mówić, że filtry są takie złe… oczywiście wszystko w umiarze i tak aby nie naginać rzeczywistości… ale kiedy jestem w stanie dzięki filtrom pokazać coś co bez filtra nie byłoby możliwe (bo na przykład jest za ciemno), to używam tego jako genialnego narzędzia. Nie postrzegajmy wszystkiego zero-jedynkowo.

Zgadzacie się z gwiazdą?

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska zdradziła, gdzie chce posłać córki: "Są to bardzo drogie szkoły"