Agnieszka Kaczorowska nieraz wspominała o tym, że jest estetką. Na swoim Instagramie dzieli się tylko pięknymi i perfekcyjnymi kadrami, na których ona i jej bliscy wyglądają nieskazitelnie. Teraz tancerka postanowiła pochwalić się efektami sesji zdjęciowej z mężem, ale znów jak boomerang wrócił do niej temat związany z retuszem zdjęć i naginaniem rzeczywistości. Nie wytrzymała i postanowił odpowiedzieć na uszczypliwy wpis obserwatorki.

Agnieszka Kaczorowska znów atakowana przez internautkę

To nie pierwszy raz kiedy Agnieszka Kaczorowska została oskarżona o retusz zdjęcia, sama jest zdania, że filtry nie są złe, jeżeli nie naginają rzeczywistości. Na jej Instagramie, który obserwuje ponad 400 tysięcy osób, pojawiły się zdjęcia z profesjonalnej sesji zdjęciowej u boku męża Macieja Pela. Młoda para pozuję na tle Pałacu Kultury w Warszawie, na jednej z fotografii idą ulicą trzymając się za ręce, na następnej już nie szczędzą sobie czułości. Ten widok, nie przypadł do gust pewnej internautce, która oznajmiła to w komentarzach.

Wchodzimy w to #lato … razem🫶🏻 Poza tym, że jesteśmy małżeństwem, tworzymy rodzinę, to jesteśmy też partnerami i razem pracujemy. Skupiamy się teraz na dwóch nowych projektach… bardzo nas to kręci. W przenośni i dosłownie.😉 W swoim czasie ujawnimy więcej szczegółów, tymczasem trzymajcie kciuki.✊🏻 I życzymy Wam, abyście w to lato weszli tylko z takimi ludźmi z jakimi chcecie! 😘- napisała Agnieszka Kaczorowska pod zdjęciami.

Na zdjęciach z sesji zdjęciowej Agnieszka Kaczorowska, jak zawsze prezentuje się elegancko i promiennie. Tym razem aktorka ma na sobie długą letnią sukienkę w kwiaty, której zmysłowości dodają wycięcia. Natomiast jej mąż, postawił na beżową koszulę i białe spodnie, które idealnie komponowały się ze strojem jego żony. Takie zdjęcia nie przypadły do gustu pewnej internautce, która stwierdziła, że są zakłamane. Napisała dość wymowny komentarz, tancerka nie została jej dłużna i jak zawsze odpowiedziała z klasą.

- (...) rzeczywistość pełna fałszu i retuszu 😔 - napisała internautka. - życzę Pani aby Pani życie było na tyle piękne i szczęśliwe, że czyjeś ładne zdjęcia nie będą dla Pani „słodko-pierdzące” ✊🏻 Pozdrawiam ciepło ! - odpowiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Znaleźli się i tacy, którzy docenili pięknie zdjęcia małżonków i nie szczędzili im ciepłych słów. Para jest już prawie 5 lat po ślubie, we wrześniu będą obchodzić kolejną rocznicę. Ich uczucie nadal kwitnie, a oboje wyglądają na bardzo szczęśliwych.

- Klimat jak z Paryża 😍 - Jakie piękne zdjęcia 😍 takie radosne, niewymuszone 😍 - Nie mogę się na patrzeć 🤩 przepiękne zdjęcia zwłaszcza ostatnie ❤️❤️ - Maciek jak zwykle zapatrzony w swoja piękność ,z którą razem kroczy przez życie ❤️❤️🔥 🔥 - czytamy dalej pod postem.

Podoba Wam się sesja zdjęciowa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Pela?

