Nie wszystkie gwiazdy chętnie opowiadają o wychowywaniu dzieci, jednak Agnieszka Kaczorowska nie ma problemu z wypowiadaniem się nawet na tematy, które mogą budzić kontrowersje. Warto przypomnieć, że tancerka dyskutowała już o wykorzystywaniu swoich pociech w reklamach w mediach społecznościowych. Wprost przyznała też, że nie ochrzciła córek. Mama Emilii i Gabrieli zdradziła też, że nie chce, by dziewczynki uczęszczały na lekcję religii. Będą uczyły się w prestiżowych szkołach?

W marcu Agnieszka Kaczorowska wyznała, że nie ochrzci dzieci i wywołała burzę wśród internautów. Mimo krytyki ze strony niektórych fanów gwiazda nie zmieniła zdania i zaznaczyła, że jest świadoma tego, jakie wartości chce przekazać swoim córkom. Okazuje się, że tancerka wolałaby też, żeby Emilia i Gabriela nie chodziły na lekcje religii.

W rozmowie z serwisem Plotek Agnieszka Kaczorowska przyznała, że chce, by jej córki uczęszczały na religioznawstwo. Dzięki temu dziewczynki mogłyby poznać nie tylko chrześcijaństwo, ale także inne wierzenia i miałyby szersze spojrzenie na świat.

Bardzo chciałabym, aby moje dziewczynki miały edukację o wszystkich religiach świata. Chciałabym, żeby wiedziały, czym jest religia, dlaczego w różnych stronach świata ludzie wyznają inne religie i na czym te religie polegają, co jest wspólne między nimi, a co inne. Jeżeli któraś religia je bardziej zaciekawi, to może będą chciały się dowiedzieć jeszcze więcej. Religioznawstwo to jest coś, czego chciałabym, aby dziewczyny się uczyły — powiedziała na łamach Plotka.