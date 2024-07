W minioną sobotę, 18. czerwca wszystkie największe gwiazdy przybyły do Łodzi. Nie bez powodu. To właśnie tam miał miejsce największy festiwal w Polsce, przeznaczony dla twórców internetowych. Nie da się ukryć, że wydarzenie stało się jednocześnie nietuzinkowym pokazem mody, czego najlepszym przykładem jest Agnieszka Kaczorowska. Koniecznie zobaczcie, jak się zaprezentowała tego wieczoru!

Agnieszka Kaczorowska na gali See Bloggers cała w bieli

Ten weekend zdecydowanie należał do wielkiego, łódzkiego wydarzenia See Bloggers. To zgromadziło nie tylko internetowych twórców, ale także największe gwiazdy naszego rodzimego show-biznesu. W czasie wydarzenia, które właśnie trwa w Łodzi, influencerzy mogą się wymienić cenną wiedzą na temat mediów i biznesu oraz zintegrować. Jest to możliwe przede wszystkim podczas wieczornej gali, na której gwiazdy brylują na ściance, jednocześnie prezentując swoje stylizacje. W czasie sobotniego wieczoru wszyscy więc mówili o Izabeli Janachowskiej na See Bloggers, która zaszalała z dodatkami wartymi 40 tysięcy. Obojętnie jednak nie da się także przejść obok stylizacji Agnieszki Kaczorowskiej!

Małgorzata Rozenek na tegorocznym See Bloggers postawiła na biel. Jak się okazuje, jej śladami poszła także Agnieszka Kaczorowska! Gwiazda wybrała satynowy zestaw w jasnym, szampańskim odcieniu bieli. Bazą stylizacji jest prosty top z dużym dekoltem, który odsłania idealnie płaski brzuch aktorki. Stylowy komplet składa się z przedłużanej, oversizeowej marynarki i spodni, które są prawdziwym hitem tego sezonu!

Agnieszka Kaczorowska postawiła na oversizeove, satynowe spodnie z wysokim stanem i marszczeniami. Te uzupełniła o klapki w tym samym odcieniu - taki zabieg skutecznie wysmukla sylwetkę i dodaje kilku centymetrów. Gwiazda telewizji i Internetu nie zapomniała także o stylowych dodatkach - delikatnej, złotej biżuterii i świeżym looku. Uwagę zwraca subtelny makijaż utrzymany w tonach nude oraz dziewczęca fryzura.

Jak Wam się podoba ten look? Mężowi Agnieszki Kaczorowskiej zapewne bardzo, bo ten z dumą i równie w dobrym stylu pozował na ściance z popularną żoną!

