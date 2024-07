1 z 7

Agata Młynarska pożegnała Wojciecha Młynarskiego we wzruszającym wpisie na Facebook! W środę późnym wieczorem Paulina Młynarska poinformowała, że tata dziennikarek zmarł po ciężkiej chorobie. Wojciech Młynarski zmarł w wieku 76 lat. Na Facebooku pożegnał go też jego syn Jan Młynarski.

ZDJĘCIA Z POGRZEBU WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO: Tłumy żegnają Wojciecha Młynarskiego, wśród nich jego dzieci: Agata, Paulina i Jan

Dzisiaj o godz. 20.40 zmarł mój tata Wojciech Młynarski. Trzymałem go za rękę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali jego i nas przez ostatnie 15 miesięcy. Proszę puścić sobie jakiś jego kawałek i wspomnieć przez chwilę - napisał Jan Młynarski.

Artysta chorował już od dłuższego czasu na chorobę afektywną dwubiegunową. Agata Młynarska zamieściła na Facebooku piosenkę "Idź swoją drogą". Co jeszcze napisała?

Tata już w lepszym świecie idzie swoją drogą...

"Idź swoją drogą" Raz, dwa, trzy

Tekst piosenki "Idź swoją drogą":

Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg co w świat prowadzą

I znasz sto mądrych rad co drogę w świat wybierać radzą

I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno

Byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną

Gdy tak zrządzi traf, że świata prawd nie zechcesz zmieniać

I gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma

Gdy w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię niełatwe cele

Wierz mi, na drodze tej osiągniesz wiele

Znajdziesz na tej jednej z dróg i kobiet śmiech i forsy huk

Choć by cię kląć świat cały miał, lecz w oczy nikt nie będzie śmiał

Chcesz łatwo żyć to śmiało idź, idź taką drogą

I nim nie raz, nie sto osiągniesz to mój przyjacielu

I nim przetarty szlak wybierzesz jak wybrało wielu

I nim w świat wejdziesz ten by podług cen pochlebstwem płacić

Choć raz, raz pomyśl czy czegoś nie tracisz

Bo przecież jest niejeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak

Nie musisz brnąć w pochlebstwa dym

I karku giąć przed byle kim

Rozważ tę myśl, a potem idź, idź swoją drogą