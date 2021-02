Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego. Aktora żegnają najbliżsi, przyjaciele i fani. Szczególnie wzruszający wpis umieściła wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego, Sacha Kowalewski. Sacha jest córką syna aktora, Wiktora Kowalewskiego. Choć nie mieszka na co dzień w Polsce, miała wspaniały kontakt z ukochanym dziadkiem i jak twierdzi, to dzięki niemu została aktorką. Jednak to nie wszystko, co ich łączyło. Na swoim Instagramie napisała wzruszające słowa po jego odejściu.

Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego żegna go w pięknych słowach

Sacha, wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego jest z wykształcenia aktorką. Studiowała na Ruskin School of Acting w Los Angeles. W Polsce miała nawet swoją rolę w filmie razem z dziadkiem. Mimo że na co dzień mieszka w USA, jest bardzo związana z Polską. Z pewnością udział w przywiązaniu do naszego kraju miał Krzysztof Kowalewski. Ich relację Sacha wspomina we wzruszającym wpisie:

Mój dziadek dzisiaj zmarł. Bardzo się cieszę, że mogłam go poznać i zauważyć podobieństwa między nami. Mój dziadek i ja nie mówiliśmy w tym samym języku, ale zawsze rozumiałam, to jak jest zabawny. Był aktorem, tak, jak ja. Wiem, że zostałam aktorką, bo mam to we krwi właśnie po nim. Po raz ostatni widziałam go w Polsce w sztuce teatralnej. Stał sam na scenie przez trzy minuty, próbując wymyślić, jak dostać się do krzesła. Prosta komedia. Cała publiczność ryczała ze śmiechu, łącznie ze mną. I właśnie takiego go zapamiętam, dziadka, aktora, komika. Spoczywaj w spokoju - napisała na swoim Instagramie Sacha.

Krzysztof Kowalewski był aktorem wszechstronnym, jednak widzowie zapamiętają go przede wszystkim jako genialnego komika. Wiadomo było, że aktor miał fantastyczne poczucie humoru i chętnie wykorzystywał metody improwizacji. Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego podkreśliła, że zapamięta przede wszystkim wielki talent komediowy swojego dziadka.

Sacha miała nawet przyjemność zagrać ze słynnym dziadkiem w polskim filmie "Proceder". Jak zapowiadała w rozmowie z "Na żywo" chce jeszcze wrócić do Polski i spróbować swoich sił w nowych produkcjach. W tym celu zaczęła nawet szkolić się w języku polskim.

Sacha jest córką syna Krzysztofa Kowalewskiego, Wiktora. Wiktor urodził się w 1967 roku ze związku aktora z kubańską tancerką Vivian Rodriguez.