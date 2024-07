Wojciech Młynarski zmarł w środę 15 marca. Zostawił pogrążoną w smutku rodzinę - córki Agatę Młynarską, Paulinę Młynarską i syna Jana Młynarskiego.

Dzisiaj [w środę, 15 marca - przyp. red.] o godz. 20.40 zmarł mój tata Wojciech Młynarski. Trzymałem go za rękę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali jego i nas przez ostatnie 15 miesięcy. Proszę puścić sobie jakiś jego kawałek i wspomnieć przez chwilę - napisał Jan Młynarski na Facebooku.

ZDJĘCIA Z POGRZEBU WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO: Tłumy pożegnały Wojciecha Młynarskiego, wśród nich jego dzieci: Agata, Paulina i Jan

Wojciech Młynarski chorował już od dawna. W maju 2014 roku trafił do szpitala z ostrym bólem serca. Podobno źle czuł się już od pewnego czasu, ale odwlekał wizytę u lekarza.

Ja już w czasie pisania Henryka VI (w latach 70. - red.) stwierdziłem objawy, które potem zdiagnozowano, że jestem chory na tak zwaną chorobę maniakalno-depresyjną. To znaczy, że mam okresy wzmożonego dobrego samopoczucia i mam okresy depresyjne. To choroba, którą się leczy i na którą choruję do dziś - pisał w swojej książce Wojciech Młynarski.