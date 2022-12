Magdalena Stępień we wzruszającym wpisie o synku: "Nie wiem, jak mam dalej żyć"

Ostatni wpis Magdaleny Stępień poruszył Maffashion, która postanowiła pomóc młodej mamie w trudnych chwilach. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka nie ukrywa, że jest zrozpaczona, a w ostatnim oświadczeniu opublikowanym na Instagramie zapowiedziała, że po konfrontacji z piłakrzem na jakiś czas znika z mediów społecznościowych. W sieci pojawiło się zdjęcie zapłakanej modelki, która zaledwie kilka tygodni temu została mamą. Historia Magdaleny Stępień mocno zaniepokoiła Maffashion. Magdalena Stępień odpowiada na wpis Maffashion Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak rozstali się tuż przed narodzinami ich dziecka i niestety do dziś są w konflikcie. W czwartek (12 sierpnia) w sieci pojawił się rozpaczliwy wpis byłej partnerki piłkarza, w którym pisze, że o trudnych chwilach w swoim życiu. W dniu dzisiejszym ojciec mojego dziecka dopiął swego, zniszczył mnie totalnie i tym samym osiągnął swój sukces. Może być dumny i cieszyć się już swoim szczęściem w spokoju. Raz na zawsze zamknął mi buzię! Wrócę niedługo obiecuję, ale na tę chwilę niestety nie dam rady tu być, bo to co się dzisiaj wydarzyło jest nie do pojęcia. Miałam już nigdy nie znikać ale m oja psychika jest dla mnie ważna a najważniejszy jest mój syn i na tym muszę się obecnie skupić i wyjść na prostą. Wrócę do was niebawem ale wtedy będę już silniejsza- pisała Magdalena Stępień. Wpis Magdaleny Stępień poruszył Maffashion, która podczas relacji na InstaStories postanowiła poprosić internautów o pomoc dla koleżanki z show-biznesu. Czy są tu jakieś osoby, które mogłyby Magdzie pomóc? Jak na dłoni widać, że robi się niebezpiecznie. Potrzebna fachowa pomoc! Kobieta jest w połogu, rozchwiana emocjonalnie, skrzywdzona (może i "na życzenie" - jak to piszą, z własnej...