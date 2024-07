Agata Duda powróciła do szkoły w roli nauczycielki, ale nie pobiera za to żadnej pensji! Jak podaje "Fakt", Pierwsza Dama postanowiła powrócić do swojego zawodu i w jednym z warszawskich liceów uczy języka niemieckiego. Z racji tego, że jest żoną głowy państwa, nie może wykonywać pracy zarobkowej. Jeszcze przed wyborami Agata Duda uczyła w krakowskiej szkole, ale po wygraniu drugiej tury przez Andrzeja Dudę musiała przeprowadzić się do Warszawy i na stałe pożegnać się z dotychczasową pracą.

Agata Duda wróciła do pracy!

Pierwsza Dama nie otrzymuje żadnej pensji, ani świadczeń emerytalnych, ale miłość i pasja są silniejsze. Do tej pory Pierwsza Dama skupiała się na pomocy mężowi, podróżach służbowych i działalności charytatywnej. Teraz jednak wszystko się zmieni:

Potwierdzam, na zasadach wolontariatu i w miarę możliwości pierwsza dama będzie się pojawiać w naszym liceum - zdradza "Faktowi" pracownik Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Jak podaje tabloid szkoła jeszcze niedawno przeżywała poważne kłopoty finansowe, ponieważ Ministerstwo Spraw Zagranicznych skąpiło środków na jej utrzymanie. Na pomysł zatrudnienia prezydentowej wpadła dyrekcja, a uczący się tam ludzie ze Wschodu są zachwyceni:

W swoich krajach widzieli parę prezydencką w telewizji, u nas niedawno mieli okazję przełamać się opłatkiem z pierwszą parą - zdradza informator gazety.

To dobra inicjatywa?

Agata Duda będzie uczyć w szkole za darmo

Agata Duda powróciła do nauki języka niemieckiego w jednym z warszawskich liceów