Agata Duda robi zakupy w supermarkecie? Tak! Pierwsza Dama zaskarbiła sobie sympatię Polaków wielką skromnością. I po raz kolejny udowodniła, że jest normalną, skromną kobietą. Jeden z internautów przyłapał ją na zakupach w popularnym supermarkecie w Krakowie, w którym ceny należą do jednych z najniższych. Jak widać, Pierwsza Dama nie lubi przepłacać!

Agata Duda podczas zakupów nie potrzebuje ochrony, stoi cierpliwie w kolejkach, stara się nie zwracać na siebie uwagi. Nie kupuje w drogich sklepach, zaś w popularnych supermarketach! Zdjęcie jednego z internatuów staje się coraz popularniejsze w sieci. W końcu nie często spotyka się Pierwszą Damę podczas zakupów i wyboru mięsa :-). Agata Duda po raz kolejny zaskoczyła Polaków, bowiem niedawno okazało się, że Pierwsza Dama wraca do pracy w szkole!

Zanim Andrzej Duda został prezydentem, Agata Duda była nauczycielką języka niemieckiego w jednej z krakowskich szkół. Niestety, po wyborach musiała zrezygnować z pracy i przeprowadzić się do Warszawy. Jako żona głowy państwa nie mogła wykonywać pracy zarobkowej, ale praca nauczyciela to w jej przypadku prawdziwe powołanie, dlatego nie zrezygnowała z tego! Ostatnio okazało się, że Pierwsza Dama postanowiła powrócić do swojego zawodu i w jednym z warszawskich liceów uczy języka niemieckiego. Za swoją pracę nie pobiera jednak żadnej pensji. Pracuje za darmo, robi zakupy w supermarkecie... Coś nam się wydaje, że Pierwsza Dama może niedługo cieszyć się większą popularnością i sympatią niż jej mąż :-)!

