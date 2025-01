Agata była jedną z uczestniczek jedenastej edycji "Rolnik szuka żony". W programie do swojego domu zaprosiła dwóch kandydatów, ale ostatecznie nie stworzyła związku z żadnym z nich. Chociaż rolniczka nie znalazła miłości w hicie Telewizyjnej Jedynki to dzięki programowi grono jej przyjaciół się powiększyło. Agata utrzymuje kontakt z innymi uczestnikami, z którymi chętnie imprezuje. Teraz pokazała kadr z ostatniego spotkania uczestników "Rolnik szuka żony" i zabrała głos w sprawie Sebastiana.

Reklama

Spotkanie uczestników "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" doczekał się już jedenastu edycji. W tym czasie widzowie mieli okazję poznać mnóstwo rolników i rolniczek, którzy szukali swoich drugich połówek. Nie wszystkim udało się znaleźć miłość, ale wielu z nich do dziś utrzymuje ze sobą kontakt i co jakiś czas organizują wspólne imprezy. Kilka tygodni temu mogliśmy zobaczyć, jak uczestnicy jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" świętowali razem Sylwestra, a teraz do sieci trafiła fotka z kolejnej imprezy. Tym razem Agata, Wiktoria i Magda (kandydatka Rafała) z jedenastego sezonu pozowały z Joanną i Roksaną z ósmej edycji. Zdjęcie ze spotkania uczestników pokazała Agata, która podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A".

Agata z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z Sebastianem

W jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" sporo emocji wywołał Sebastian. Jego faworytką od pierwszych odcinków była Patrycja, jednak ku zaskoczeniu wszystkich rolnik w pewnym momencie odesłał ją do domu. Rolnik stwierdził, że chce poznawać bliżej Kasię. Niestety, szybko okazało się, że Sebastian z "Rolnika" urwał kontakt z Kasią i nie doszło nawet do rewizyty. Rolnik zakończył relację ze swoją wybranką informując, że zamierza odezwać się do Patrycji. W finale Sebastian przyznał, że była kandydatka przyjechała do niego na kilka dni, ale tylko jako koleżanka.

Teraz fani, którzy śledzą losy Agaty, zapytali ją, czy utrzymuje kontakt z Sebastianem. Rolniczka od razu odpowiedziała i pokazała ich wspólne zdjęcie.

Tak! Seba jest Super! napisała Agata.

Instagram @agata.matuszewska.rolnik

Ruszyły catingi do 12. edycji "Rolnik szuka żony"

Do tej pory widzowie mogli zobaczyć jedenaście edycji "Rolnik szuka żony", ale już wiadomo, że program będzie kontynuowany. Jakiś czas temu produkcja poinformowała, że ruszyły już castingi do dwunastego sezonu hitu o poszukujących miłości rolnikach. Kiedy najnowsza odsłona programu trafi na antenę? Produkcja i TVP jeszcze nie podała daty emisji zerowego odcinka, ale do tej pory to w Wielkanoc byli pokazywani rolnicy i rolniczki, którzy chcą szukać miłości w "Rolnik szuka żony". Piątka, która otrzyma najwięcej listów od zainteresowanych nimi kobiet i mężczyzn, pojawiała się w odcinkach, które były emitowane w jesiennej ramówce Telewizyjnej Jedynki.

Instagram @agata.matuszewska.rolnik

Zobacz także: