Zdaje się, że dopiero co dowiedzieliśmy się o ciąży żony wicepremiera i ministra obrony narodowej, a maleństwo już przyszło na świat. Dumny tata pochwalił się tą informacją w mediach. Sypią się gratulacje!

Reklama

Władysław Kosiniak-Kamysz znów został ojcem

W połowie stycznia tego roku informowaliśmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz zostanie ojcem po raz trzeci! Odbiło się to sporym echem w mediach, bo i o samym pośle Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi się na co dzień całkiem sporo. Największy rozgłos zyskał on w 2020 roku, startując w wyborach na prezydenta RP. Co ciekawe, jego żona Paulina była wówczas w drugiej ciąży.

Chociaż Władysław Kosiniak-Kamysz jest obecnie jednym z lepiej rozpoznawalnych polityków, o jego życiu prywatnym wiadomo stosunkowo niewiele. On sam nie ma raczej w zwyczaju wypowiadać się na ten temat. Nieco więcej możemy dowiedzieć się dzięki profilowi jego żony na Instagramie, gdzie ta co jakiś czas wrzuca bardziej osobiste kadry. Nie mogła więc pominąć i takiej informacji.

Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną Instagram@paulinakosiniak

W niedzielę, 28 kwietnia, opublikowała na InstaStory urocze zdjęcie maleństwa, informując w ten sposób, że jest już po porodzie. Dumny tata napisał z kolei na X (dawnym Twitterze):

3890 g szczęścia. Witaj na świecie, synu. Mama i nasz maluch bardzo dzielni

Póki co małżonkowie nie zdradzili imienia pociechy. Warto dodać również, że ich dwie pozostałe córki otrzymały imię Zofia oraz Róża. Tymczasem internauci, a także inni politycy, zasypali świeżo upieczonych rodziców gratulacjami. Również i my życzymy im wszystkiego dobrego i gratulujemy!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Mateusz z "Love Island" wybiera pierścionek! Zaskoczył wyznaniem o zaręczynach z Karoliną Gilon

Władysław Kosiniak-Kamysz znów został ojcem Twitter@Władysław Kosiniak-Kamysz