Agata Duda będzie prawdopodobnie juz wkrótce dostawać pensję! Projekt ustawy autorstwa PiS ma wpłynąć do Sejmu 19 lipca - informuje "Fakt". Do tej pory, żony prezydentów Polski nie dostawały ani grosza za pełnienie swoich funkcji. Co więcej, nie mogły nawet liczyć na odprowadzenie składek do ZUS. Jako pierwsza poruszała tę sprawę w swoich wypowiedziach Jolanta Kwaśniewska. Obecnie wiadomo już, że sprawa być może zostanie załatwiona już w najbliższym czasie.

Reklama

Pensja Pierwszej Damy - ile będzie wynosić?

Na jakie wynagrodzenie będzie mogła liczyć Agata Duda, po uchwaleniu ustawy? Niemałe! Według informacji tabloidu, będzie to maksymalnie 13 540 zł miesięcznie. Na tę kwotę ma się składać pensja w wysokości 12 275 zł oraz dodatek stażowy - 1 265 zł.

Polecamy: Ile wynosi składka emerytalna i kiedy jest opłacana?

Zobacz także

Agata Duda nie była zadowolona, że w związku z objęciem przez jej męża urzędu prezydenta, będzie musiała zrezygnować ze swojej posady nauczycielki języka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów. Te zarobki być może wynagrodzą Pierwszej Damie te niedogodności. To jednak nie wszystko! Według projektu ustawy, małżonki lub małżonkowie prezydentów mają mieć zapewnione dożywotnie wynagrodzenie, na które mogą liczyć również poprzedniczki Agaty Dudy, czyli Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniewska i Danuta Wałęsa. Mogą one liczyć na 10 000 tysięcy złotych miesięcznie - 9 207 zł wynagrodzenia oraz 949 zł dodatku stażowego.

Zobacz też: Prezydent po angielsku, Pierwsza Dama po niemiecku. Para prezydencka zaprasza na Światowe Dni Młodzieży WIDEO.

Agata Duda będzie dostawać pensję.

Reklama

Na wypłatę mogą liczyć również poprzednie Pierwsze Damy, w tym Jolanata Kwaśniewska.