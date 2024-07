Kamil Durczok przez wiele lat był uważany za jednego z najlepszych dziennikarzy w kraju. Niestety, jego karierę przerwały oskarżenia o mobbing i wykorzystywanie seksualne. Po publikacji "Wprost" Durczok zniknął z życia publicznego. Jak się później okazało odszedł z pracy i zamieszkał u swojej żony. Zobacz: Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie Durczoka

Marianna Dufek-Durczok pomimo tego, że jej małżeństwo z Durczokiem rozpadło się kilka miesięcy wcześniej stanęła w jego obronie i pomogła mu w ciężkich chwilach. Żona Durczoka do tej pory unikała rozmów na temat afery z udziałem znanego dziennikarza jednak z rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" opowiedziała dlaczego wspiera byłego męża:

Można moje zachowanie zamknąć w dwóch słowach: lojalność i przyzwoitość. Tak się trzeba było zachować. Przede wszystkim z myślą o dziecku, które dla nas obojga jest najważniejszą osobą - przyznaje w rozmowie z dziennikiem.

Żona dziennikarza nie ukrywa również, że to ona namówiła Durczoka na pracę w "Faktach", co jak się później okazało, przyczyniło się do rozpadu ich związku.

To ja poradziłam Kamilowi, że przeszedł do TVN. Bo to była możliwość rozwoju, robienia czegoś wartościowego. I rzeczywiście tworzył świetny program z doskonałą oglądalnością. Ale też nagle się okazało, że ta "rodzinna decyzja" obraca się przeciwko mnie, bo rodzina "Faktów" szybko stała się dla Kamila najważniejszą rodziną. A nasz związek zszedł na drugi plan.

Wygląda więc na to, że Kamil Durczok na swoją żonę może liczyć w każdej sytuacji.

