Ewa z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy skomentowała związek Waldemara i Doroty. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki zabrała również głos w sprawie wywiadów rolnika, w których opowiada o ich relacji. Czy ma żal za to co o niej mówi? Jest szczere wyznanie Ewy.

Ewa była jedną z kandydatek Waldemara z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" i od samego początku wyglądało na to, że jest zdecydowaną faworytką rolnika. Waldemar był wyraźnie zauroczony piękną brunetką, co szybko zauważyły dwie pozostałe panie, które rolnik zaprosił na swoje gospodarstwo. Rolnik postanowił kontynuować relację z Ewą, jednak dziś wiemy już, że nie przetrwała ona próby czasu. Rozstanie i awantura Ewy i Waldemara w finale "Rolnik szuka żony" zaskoczyły wszystkich. W ostatnim odcinku okazało się również, że rolnik odnalazł swoje szczęście u boku Doroty, która również walczyła o jego serce w programie.

Waldemar wciąż nie ukrywa żalu do Ewy, a w rozmowie z Party.pl wyznał nawet, że jego była partnerka w ogóle się nie starała o ich relację.

Samą rozmową mnie nie przekona, ja potrzebowałem też wsparcia w gospodarstwie. Ani razu się nie zainteresowała czy coś pomóc przyjechać i to mnie zraziło

A czy Ewa ma żal do Waldemara? Sprawdźcie, co powiedziała o jego relacji z Dorotą.

Ewa z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z Plejadą wyznała, że nie ma żalu do Waldemara i życzy szczęścia jemu oraz Dorocie. Tak skomentowała ich związek:

Waldek ma prawo do udzielania wywiadów, być może daje mu to poczucie spełnienia i satysfakcji, nie mi to oceniać. Mimo wszystko dobrze życzę zarówno jemu, jak i Dorocie, czas wszystko pokaże, wspólne życie zweryfikuje

skomentowała była partnerka rolnika.