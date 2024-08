Doniesienia o problemach w małżeństwie Jennifer Lopez i Bena Afflecka pojawiały się w mediach już od wielu tygodni. Mówiło się, że gdy opadł zachwyt po dwóch ślubach, szybko okazało się, że para do siebie nie pasuje. On podobno miał dość bankietów, gal i życia glamour. Dlatego na imprezach uśmiechał się rzadko i nieszczerze. Wyglądał na zmęczonego. Ją miały zmęczyć jego humorki i wybuchy złości. Początkowo fani Bennifer nie wierzyli w wiadomości o wyprowadzce Afflecka. We wtorek, 20 sierpnia jednak JLo oficjalnie złożyła pozew o rozwód.

Reklama

Jennifer Lopez wróciła na Instagram po złożeniu wniosku o rozwód

To Jennifer Lopez złożyła pozew o rozwód z Benem Affleckiem. Wokalistka przygotowała dokumenty rozwodowe i dostarczyła je do sądu 20 sierpnia. Tego dnia para obchodziła drugą rocznicę ślubu w Georgii. Gwiazda – jak na razie – nie skorzystała z usług adwokata. Sama wniosła o rozwiązanie małżeństwa. Jako powód miała wymienić „Różnice nie do pogodzenia”.

Jennifer Lopez, Ben Affleck Chris Pizzello/Invision/East News

Według serwisu Us Weekly Ben Affleck miał świadomość, że jego żona planuje ten krok prawny. Podobno gwiazdy już wcześniej uzgodniły warunki rozstania. Obyło się bez niespodzianek, więc możemy podejrzewać, że aktorzy chcą uniknąć sądowej batalii. Para ponoć nie podpisała intercyzy.

Jennifer Lopez, Ben Affleck Backgrid/East News

JLo w końcu pociągnęła za spust, ponieważ tak ustalili, że to ona złoży wniosek i ostatecznie podjęła decyzję – przekazał informator Us Weekly.

W tym gorącym okresie Ben Affleck spotkał się ze swoją byłą żoną. Aktor dawno się tak nie uśmiechał. Być może wreszcie czuje ulgę? Natomiast Jennifer Lopez przerwała milczenie i wróciła na Instagram. Opublikowała selfie udostępnione przez jeden z jej fanowskich profilów.

Jennifer Lopez https://www.instagram.com/jlo/

Wygląda na to, że JLo czuje się pewnie i nie zamierza rozpaczać. Choć gwiazdy podjęły decyzję o rozwodzie 20 sierpnia, za datę rozstania uznają 26 kwietnia – taką wokalistka wpisała w dokumentach rozwodowych.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Jennifer Lopez odwiedziła Ben'a Affleck'a w jego urodziny. Przyłapali ich paparazzi