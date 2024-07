Adrian Zandberg podobny do Bena Afflecka? Tak uważa Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka w swoim najnowszym felietonie wyjaśniła, jakie widzi cechy wspólne u obu panów.

Adrian Zandberg po ostatniej debacie stał się ulubieńcem Polaków. Polityk reprezentuje partię Razem i według Karoliny Korwin Piotrowskiej jako "jedyny mówił normalnie". Dziennikarka zwróciła jednak uwagę, że wizualnie przypomina Bena Afflecka, jednego z najseksowniejszych aktorów z Hollywood. Co napisała w nowym felietonie?

No i był pan z brodą, wersja młody Ben Affleck, który rozwalił system wygrał debatę ze starymi wyjadaczami, bo jako jedyny mówił normalnie, no szok. W polskiej polityce największe wrażenie robi ktoś, kto po 26 latach kłapania na prawo i lewo w imię miłości do Polski jadaczkami i demokracji wreszcie mówi z sensem, logicznie, bez wrzasku i uśmiecha się naturalnie a nie wyćwiczonym przed lustrem uśmiechem. SZOK.